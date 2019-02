Si parla molto spesso di Jesé Rodriguez, attaccante spagnolo classe 1993, che dopo aver esordito giovanissimo con il Real Madrid negli ultimi anni non è riuscito a trovare né gol né continuità, un’occasione fallita con il Paris Saint Germain e un’annata da dimenticare in Premier League con lo Stoke, in mezzo una serie di vicende sentimentali che lo hanno reso protagonista più fuori che dentro dal campo.

Jesé, il ritorno nella Liga e il no al Torino

Jesé nel mercato di gennaio è stato vicino al Torino e al Bologna, ma alla fine ha scelto di giocare nella Liga, l’offerta del Betis è stata convincente. Il club di Siviglia è in corsa in Europa League e si è qualificato per le semifinali di Coppa del Re. Nella conferenza stampa di presentazione il giocatore ha ringraziato il club, il tecnico e i compagni di squadra:

Sono molto felice di essere qui, per me sarà una grande sfida qui al Betis. Darò tutto per fare bene e aiutare la mia squadra ad ottenere i migliori risultati possibili. Ho i brividi solo nel vedere come i nostri tifosi supportano la squadra dagli spalti, voglio ringraziare i miei compagni perché sono un gruppo fantastico. Sono molto felice perché vengo a guadagnarmi il mio posto in squadra ogni giorno con tanto lavoro in allenamento.

Jesé risponde alle critiche. Grasso? No, sono solo muscoli

L’attaccante preso in prestito dal Paris Saint Germain è stato punzecchiato sui social e dai media spagnoli per via del suo stato fisico. Perché in parecchi hanno detto che Jesé ha qualche chilo di troppo. Il calciatore si è difeso dicendo che dopo l’infortunio è aumentata la massa muscolare: "Sto bene, mi sono allenato molto dall'inizio della stagione, ho avuto un infortunio al ginocchio, quindi ho dovuto potenziare le gambe per proteggermi da ricadute. Ho muscoli, non sono grasso”.