Jaap Stam, ex leggendario difensore di Manchester United, Lazio e Milan che da qualche anno fa l’allenatore, ha ritrovato una panchina. L’olandese infatti ha firmato un contratto di un anno e mezzo con il PEC Zwolle, club con cui ha esordito da calciatore professionista nel 1992 e ha guidato anche come allenatore per un breve periodo. Stam prende il posto di Johnny Van t’Schip, ex calciatore dell’Ajax e Genoa, a cui Preziosi aveva pensato quando ha esonerato Juric.

Stam ricomincia dal PEC Zwolle

Il PEC Zwolle è in cattivissime acque, si trova al sedicesimo posto del campionato olandese, è terzultimo e se il campionato finisse ora sarebbe retrocesso. Per convincere l’ex rossonero il club gli ha proposto un contratto di diciotto mesi. Stam ha accettato e per la terza volta in carriera sarà capo-allenatore. Queste le prime parole da tecnico dello Zwolle:

Questo club ha un posto speciale nel mio cuore ed è bello tornare. Raggiungere successi nel primo anno e mezzo rappresenta una grande sfida, inizieremo dalla prossima settimana e faremo del nostro meglio.

La carriera, da calciatore e allenatore, di Jaap Stam

Zwolle, Cambuur e Willem II sono le prime squadre del difensore centrale che dopo due ottime annate con il PSV Eindhoven conquista il posto per i Mondiali del 1998 e poi firma con il Manchester United, con i Red Devils vince tre Premier e una Champions, poi arriva in Italia, tre stagioni con la Lazio e due con il Milan, con i rossoneri perde la finale di Champions del 2005. Chiude la carriera con l’Ajax. Da tecnico è stato traghettatore e vice dello Zwolle, poi è allenatore delle giovanili dell’Ajax, assistente della squadra dei grandi e poi per due anni allenatore dello Jong Ajax, prima di guidare per due stagioni il Reading, nella seconda serie inglese. Adesso Stam riparte dallo Zwolle.