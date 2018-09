Juan Manuel Iturbe sembra finito in un buco nero. Dopo le amarissime delusione con la Roma, un’esperienza non positiva in prestito con il Torino e il serio infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per otto mesi, da gennaio fino ad agosto, l’esterno sudamericano è stato protagonista in negativo nel corso dell’ultimo match del Pumas UNAM. L’ex giallorosso non ha preso bene la sostituzione e uscendo dopo aver gettato a terra una bottiglietta d’acqua ha preso a calci la panchina. Poche ore dopo si è scusato su Twitter, ma le immagini nel frattempo avevano già fatto il giro del mondo.

La rabbia di Iturbe. Nel match tra Pumas UNAM e Tigres il tecnico decide di togliere il giocatore paraguaiano al 64’. Iturbe, come si vede dalle immagini, è visibilmente sorpreso per la scelta del suo allenatore e rabbuiato esce dal campo, quando lo fa in modo definitivo, getta a terra una borraccia con dell’acqua e poi colpisce la panchina con un calcione una prima volta, e lo fa anche una seconda. I compagni in panchina cercano di consolarlo, ma senza fortuna.

Il match il Pumas UNAM lo vince per 3-1, ma le prime pagine il club di Città del Messico se l’è prende per la sfuriata di Iturbe, che lo scorso anno si rotto il crociato e solo recentemente è passato ai Pumas. Il giocatore, dopo aver sbollito la rabbia e dopo aver sicuramente chiacchierato con i dirigenti del club, ha deciso di scusarsi pubblicamente suo suo profilo Twitter: