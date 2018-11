Dentro o fuori, a San Siro l'Italia si giocherà il tutto per tutto contro il Portogallo nella Nations League 2018. Una sfida che determinerà il destino azzurro in vista della Final Four, l'ultimo atto della nuova competizione istituita dall'Uefa. Per il ct Mancini un banco di prova unico, che non ammetterà appelli ulteriori e che ha già spinto i milanesi a non perdersi l'evento.

Lo stadio, infatti sarà tutto esaurito per trascinare gli azzurri nell'impresa di vincere un match importante, di prestigio e dare il definitivo colpo di spugna al recente umiliante passato senza mondiali. Un successo assoluto per la Scala del Calcio che ha così vissuto un novembre da record visto che ha già fatto due pienoni per Inter-Barça e Milan-Juve.

Contro il Portogallo tutto in una notte

Per la sfida al Portogallo la prevendita è andata a gonfie vele con già 62 mila tagliandi venduti per la sfida in programma sabato. Un dato che nemmeno la Federcalcio si aspettava quando ha deciso di far disputare la gara alla Scala del calcio e che dimostra l'attaccamento alla nazionale ma soprattutto la vittoria del nuovo corso varato da Roberto Mancini.

A un anno dall'esclusione dai Mondiali

San Siro fu anche la cornice della più drammatica partita degli ultimi anni della nostra Nazionale: un anno fa si consumò infatti la tragica esclusione dai Mondiali: era il 13 novembre 2017 quando gli azzurri, con lo squallido 0-0 contro la Svezia, vennero esclusi davanti a ben 72.696 spettatori per un incasso di 1.175.069 euro. Adesso ci sarà l'occasione del riscatto definitivo.

Novembre da record per San Siro

Per Milano e San Siro sarà ancora un motivo di festa. Alla Scala del Calcio c'è stato il pienone in occasione di Inter-Barcellona (5.919.864 euro di incasso per 73.428 spettatori presenti), poi c'è stata la replica con Milan-Juventus che ha fatto registrare 74.729 spettatori per un incasso che è riuscito anche in questo caso a superare i 5 milioni.