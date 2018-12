Il sogno da quando sono diventato ct? Vincere Europei e Mondiali consecutivamente.

Così parlò Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio maschile in un'intervista doppia insieme a Milena Bertolini, tranier della rappresentativa femminile, pubblicata sul sito della FIGC. Il Mancio ha dichiarato che guidare la Nazionale "vuol dire rappresentare una nazione di ct" e ha confessato che i suoi punti di riferimento sono Boskov ed Eriksson. Quando gli chiedono della vittoria più bella Mancini risponde "Spero nel 2020″, con esplicito riferimento agli Europei che si giocheranno durante quell'estate. Non mancano i complimenti a Milena Bertolini per il lavoro che sta facendo con la Nazionale femminile:

Le faccio i complimenti per la capacità e la sensibilità che ha nel lavorare con le sue atlete. Essere riuscita a riportare la Nazionale ai Mondiali dopo tanti anni è una cosa importante e straordinaria, sta facendo un lavoro eccezionale e anche se ci vorrà un po' di tempo, avrà grandi successi.

Bertolini: Vorrei andare alle Olimpiadi

Il successo più bello? La qualificazione ai Mondiali 2019.

Milena Bertolini è ormai un vero e proprio punto di riferimento nel calcio italiano e un grande traguardo per il movimento femminile lo ha già raggiunto, ovvero riportare le Azzurre al Mondiale che mancava da quasi vent'anni. Quando le viene chiesto cosa vuole dire essere commissario tecnico lei risponde in maniera molto diretta "Tanta roba esser ct della Nazionale" e senza esitazioni rivela i suoi punti di riferimento: "Zeman, Ancelotti e Guardiola". Non ha dubbi su cosa non debba mai mancare nella sua squadra ("impegno") e definisce la sua Nazionale "entusiasmante". I due sogni della Bertolini sono: "Andare ai Mondiali e provare ad andare alle Olimpiadi". Il primo è stato realizzato e non abbiamo dubbi che proverà a raggiungere anche il secondo.

Infine i complimenti a Roberto Mancini: "Innanzitutto lo stile, la competenza e capacità di far giocare bene le sue squadre. Mancini sta facendo un lavoro incredibile perché la squadra gioca un bellissimo calcio".