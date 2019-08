Ancora pochi giorni e Roberto Mancini annuncerà ufficialmente i nomi dei giocatori che faranno parte della spedizione azzurra per i prossimi due impegni: quello del 5 settembre contro l'Armenia a Yerevan, e quello dell'8 settembre contro la Finlandia a Tampere. Il commissario tecnico della nazionale italiana, è dunque pronto a tornare a Coverciano con i suoi ragazzi per preparare al meglio queste due importanti partite.

Tra i giocatori che lasceranno i club per dirigersi verso il centro sportivo federale non ci saranno però Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate dal "Corriere dello Sport", i due attaccanti di Everton e Roma non dovrebbero infatti far parte dei convocati di Roberto Mancini. Una decisione, quella del mister marchigiano, che si ricollega a ciò che i due ragazzi avevano combinato in occasione dell'ultimo europeo giocato dalla squadra allora allenata da Gigi Di Biagio.

Per Kean e Zaniolo c'è l'Under 21 di Nicolato

Dopo aver provato l'emozione della convocazione con la nazionale maggiore, per Kean e Zaniolo ci sarà dunque "solo" la chiamata dell'Under 21 del nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato. Attesi dall'esordio nelle qualificazioni a Euro 2021, il 10 settembre a Castel di Sangro contro il Lussemburgo, gli azzurrini potranno così contare sulle qualità dei due giovani attaccanti: protagonisti anche in questa lunga e calda estate di trattative di mercato.

La decisione di Roberto Mancini, valutata e presa insieme ai vertici della federazione, non sarà una specie di punizione per i due giocatori. Anzi, l'obiettivo del ct è quello di far crescere ulteriormente Kean e Zaniolo e di metterli di fronte alle loro responsabilità: soprattutto quando entrano a Coverciano, vestono la maglia azzurra e portano in giro per il mondo il nome del calcio italiano.