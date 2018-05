Nizza è pronta ad accogliere l'Italia di Roberto Mancini e ad abbracciare nuovamente Mario Balotelli. Dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita nella "fredda" San Gallo, la nostra Nazionale si trasferisce in Costa Azzurra per affrontare una di quelle squadre che partiranno con i favori del pronostico nella prossima Coppa del Mondo: la Francia di Didier Deschamps, attesa dal girone Mondiale contro Australia, Danimarca e Perù.

Le parole di Mancini

Per la nuova Italia del commissario tecnico di Jesi, si tratta del primo vero test impegnativo che arriva a pochi giorni dalla partita contro l'Olanda. Dopo il successo ottenuto in Svizzera, arrivato al termine di un primo tempo convincente e di un secondo con qualche problema fisico di troppo, Bonucci e compagni saranno dunque chiamati ad offrire una buona prestazione di fronte ad una nazionale molto forte come quella francese.

Come ha spiegato Roberto Mancini nella conferenza stampa dopo la partita contro l'Arabia Saudita, contro i "Galletti" vedremo un'Italia rivoluzionata dal turnover con l'inserimento di alcuni giovani: "Contro la Francia cambieremo diversi giocatori e sarà una grande chance per i più giovani – ha dichiarato il ct azzurro – A Nizza è importante fare bella figura".

Quando si giocherà l'amichevole e dove verrà trasmessa

L'appuntamento dell'Allianz Riviera di Nizza è fissato per il prossimo venerdì 1 giugno. Il match, che avrà inizio alle ore 21, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai 1. Per chi non potrà essere davanti al televisore, ci sarà anche la trasmissione dell'evento in streaming (per tablet, smartphone e pc), attraverso il sito ufficiale del canale e su Rai Play.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Matuidi, Kanté, Pogba; Thauvin, Griezmann, Mbappé.

ITALIA (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Caldara, Criscito; Cristante, Mandragora, Bonaventura; Chiesa, Balotelli, Insigne.