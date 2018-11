L’Italia sabato sera affronterà il Portogallo. A San Siro gli azzurri giocheranno l’ultimo match della fase a gironi della Nations League e se otterranno i tre punti supereranno i Campioni d’Europa, che però avrebbero la chance di effettuare il contro sorpasso martedì 20 quando sfideranno la Polonia. Il c.t. Mancini vuole ovviamente vincere ma vuole soprattutto rivedere il bel calcio espresso contro Ucraina e Polonia lo scorso ottobre:

Il nostro obiettivo è quello di fare un’ottima partita, di giocare bene come abbiamo fatto nelle ultime due partite, voglio vedere una squadra che attacca soprattutto per il pubblico che verrà a San Siro, uno stadio che ogni volta che gioca la Nazionale è sempre pieno, e questa è una cosa importante.

Mancini dopo aver evitato la retrocessione adesso ci crede e spera di giocare la Final Four della nuova manifestazione della Uefa, in programma il prossimo mese di giugno. Vincere con il Portogallo e poi sperare in un aiuto della Polonia, gli obiettivi di Mancini sono chiari e semplici:

Vogliamo cercare di arrivare alla fase finale di Nations League, abbiamo perso in Portogallo facendo giocare una squadra molto giovane, una sconfitta che ci poteva stare. Ora abbiamo la chance di poterli battere, poi vedremo quello che accadrà in Portogallo-Polonia.

La formazione è fatta per dieci-undicesimi, c’è solo un dubbio in attacco con Immobile favorito per la sostituzione dell’infortunato Bernardeschi. Curiosamente Mancini ha già sfidato da calciatore per due volte il Portogallo a San Siro, la prima volta nel 1987, la seconda nel 1993. Gli azzurri ottennero due vittorie fondamentali: