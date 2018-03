Non spetterà a Gigi Di Biagio avviare la rivoluzione. Non adesso, non ancora. Per ora è solo un traghettatore, il ct ad interim per le amichevoli con Argentina a Inghilterra, le prime uscite ufficiali dopo la ‘Caporetto' di Milano contro la Svezia. Il nome del nuovo selezionatore lo si conoscerà a fine marzo, spetterà a lui rivoltare la Nazionale come un calzino e rifondarla oppure assicurare una transizione morbida partendo da pochi punti fermi. Fino allora ci saranno scelte che spingono nella direzione del rinnovamento accompagnato dalla presenza nella rosa dei convocati dei cosiddetti ‘senatori' tra cui figurano con certezza: Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, il portiere che ancora non ha deciso se a fine stagione appenderà i guantoni al chiodo e passerà dietro la scrivania e il difensore che (assieme al ‘milanista' Bonucci) continuerà a rappresentare il fulcro del pacchetto arretrato.

Due le novità. La prima è la chiamata in Azzurro per uno dei talenti maggiori del calcio italiano, Federico Chiesa. L'ala destra della Fiorentina è cresciuta in maniera esponenziale nel giro di un paio di anni, l'ambiente viola lo ha aiutato a non bruciare le tappe e papà Enrico ne ha seguito l'evoluzione passo dopo passo. Prima o poi, lascerà il nido e inizierà a volare. La ‘green generation' si arricchisce anche di un altro elemento: è Lorenzo Pellegrini della Roma che Di Francesco ha voluto in giallorosso dopo averlo allenato al Sassuolo. Fuori per infortunio Conti (riabilitazione quasi conclusa), Caldara e Bernardeschi gli altri ‘ragazzi' che sognano la casacca dell'Italia sono Calabria del Milan (difensore) e Barella del Cagliari (centrocampista) per cui la convocazione sembra solo questione di tempo.

Balotelli, Zaza o Cutrone. C'è molta attesa anche per quanto riguarda le scelte in attacco, il reparto che maggiormente ha risentito dell'assenza di un centravanti capace di far tanti gol oltre a dare peso alla manovra. Immobile è il capocannoniere in Serie A e c'è per forza di cose ma non è il classico ariete. Belotti è nel giro della Nazionale, però, il ‘gallo' non sta attraversando una stagione fortunata, complice qualche acciacco di troppo che ne ha ridimensionato il rendimento. E se lì davanti non ‘alza la cresta' è un ‘pennuto' come tanti. Quanto alla punta del Valencia, lontano dall'Italia è sicuramente rinata – come accaduto anche a Super Mario tra le fila del Nizza – ma la questione è: sono abbastanza convincenti da sciogliere tutte le perplessità legate agli aspetti caratteriali? Bella domanda… tant'è che tra i due – almeno per adesso – potrebbe trovare spazio il giovanissimo Cutrone, prodotto della Primavera milanista che ha messo in un cantuccio gli strapagati Kalinic e André Silva.

I probabili convocati

Il raduno a Coverciano è fissato per lunedì 19 marzo. L'Italia scenderà in campo venerdì 23 marzo a Manchester contro l'Argentina e quattro giorni più tardi si dirigerà a Londra dove a Wembley affronterà i padroni di casa dell'Inghilterra.

Portieri Buffon, Donnarumma, Perin

Difensori Florenzi, Zappacosta, Spinazzola, Barreca, De Sciglio, Bonucci, Romagnoli, Chiellini, Rugani, Darmian, D'Ambrosio

Centrocampisti Pellegrini, Benassi, Parolo, Jorginho, Verratti, Gagliardini Cristante, Bonaventura, Barella

Attaccanti Chiesa, Verdi, Candreva, Immobile, Belotti, Insigne, Zaza (Cutrone), Balotelli