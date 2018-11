Che guaio, l’ennesimo, per il Milan. Alessio Romagnoli per via di un problema muscolare ha lasciato il ritiro della Nazionale, non sarà ovviamente disponibile per i match con Portogallo e Stati Uniti e soprattutto allunga l’elenco degli indisponibili del club rossonero, falcidiato dagli infortuni nelle ultime settimane. Mancini ha preso atto e al suo posto ha convocato Francesco Acerbi, centrale della Lazio.

Infortunio per Romagnoli

Una contrattura muscolare ha fermato il ventitreenne difensore del Milan, che comunque con il Portogallo non avrebbe giocato. E per questo il problema è più grosso per Gattuso, che in questo momento si trova con un solo centrale a disposizione, il colombiano Zapata.

Come sta Romagnoli e quando torna a disposizione

Naturalmente è difficilissimo capire qual è l’entità del problema del difensore, autore di due gol pesantissimi contro Genoa e Udinese. Certamente qualcosa c’è, altrimenti il giocatore non avrebbe lasciato Coverciano, ma senza gli esami strumentali non si può sapere quant’è serio questo problema. I medici del Milan cercheranno di recuperarlo per il match di campionato con la Lazio.

in foto: Francesco Acerbi ritorna in Nazionale.

Mancini ha convocato Acerbi

Il c.t. con rammarico ha rinunciato a Romagnoli, che un giorno non troppo lontano raccoglierà l’eredità di Bonucci e Chiellini, e che avrebbe giocato contro gli Stati Uniti martedì prossimo. In rosa c’è un altro centrale, pure lui juventino, Rugani che a Genk potrebbe far coppia con Acerbi, che era stato convocato da Mancini per le sfide con Ucraina e Polonia.

Romagnoli ko, ennesimo problema per Gattuso

Il Milan per tanto tempo non potrà disporre di due centrali difensivi (Caldara, tre mesi fuori, e Musacchio, almeno due) e di due centrocampisti (Biglia e Bonaventura, entrambi out per quattro mesi). Con Romagnoli infortunato Gattuso si ritrova con il solo Zapata disponibile. Se l’azzurro non dovesse recuperare contro la Lazio al fianco del colombiano o giocherebbe il giovane Bellanova o verrebbe adattato uno tra Rodriguez e Kessié.