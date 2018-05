Il nuovo corso della Nazionale Italiana con Roberto Mancini al timone non vede solo il ritorno di Mario Balotelli ma, dopo una lunga assenza, è tornato a vestire la maglia azzurra anche Domenico Criscito, che l'anno prossimo tornerà a giocare con il Genoa dopo sette anni in Russia allo Zenit San Pietroburgo (l'ultimo dei quali proprio con il neo Ct in panchina):

Ho sempre un brutto ricordo del 2012, ma sono cresciuto e ora sono felice. Ho più esperienza rispetto all'ultima volta, ma devo ringraziare Mancini. Ho un ottimo rapporto con lui, ma sta a me dimostrare cosa posso fare in campo.

Mimmo Criscito è ritornato sulla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia e da quali basi la rappresentativa azzurra dovrà ripartire:

È dura, ma abbiamo un gruppo forte con giovani molto bravi. Sono fiducioso, c'è entusiasmo e voglia di tornare grandi. Mancini è l'uomo giusto per tornare in alto, è un grande allenatore che ha vinto tanto. Metterà la sua personalità al servizio del gruppo, ma anche la sua grinta e l'esperienza. Spero si possa fare bene tutti insieme, anche con i giovani.

Caldara: Mostrerò il mio valore

Oltre a Mimmo Criscito ha parlato anche il nuovo difensore della Juventus, Mattia Caldara, che è uno degli uomini su cui fare affidamento per il prossimo futuro. Il giovane difensore ha parlato del suo passaggio dalla Serie B alla Juve e la Nazionale:

Sono stati due anni importanti all'Atalanta dopo un inizio complicato per i metodi di allenamento di Gasperini e per la differenza con la Serie B. La Juve ha chiamato, ma ho fatto ad aspettare. Ora spero di essere pronto perché in bianconero non si può sbagliare.

A Bergamo ha giocato anche in Europa e Caldara è soddisfatto di come si è comportato ma ha notato la differenza con il calcio che si gioca da noi: "Sicuramente mi è servita l'esperienza per maturare, le partite sono molto diverse e sono cresciuto. Le squadre estere non mollano mai, in Italia quando sei sotto di due gol pensi a non subirne più". Infine il difensore che vestirà la maglia della Juve dal prossimo anno ha parlato della prima impressione con il nuovo Ct e su quale percorso vuole seguire con la Nazionale: