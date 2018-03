Il centrocampista dell’Everton Gylfi Sigurdsson ha subito un brutto infortunio al ginocchio che potrebbe costargli carissimo. Perché il problema rimediato nell’ultimo match di Premier League lo metto a rischio per i Mondiali, che l’Islanda disputerà per la prima volta. Solo nei prossimi giorni si saprà se l’ex dello Swansea dovrà operarsi e in quel caso il forfait sarebbe certo.

L’infortunio di Sigurdsson con l’Everton

Giocatore di grande talento, Sigurdsson si è infortunato nel match con il Brighton. L’infortunio è parso subito molto grave, e l’Everton con un comunicato ha confermato le prime voci scrivendo: “Il giocatore potrebbe rimanere fuori per molte settimane. Solo dopo un nuovo consulto con uno specialista potrà essere stilata una prognosi definitiva”. Dunque giorni di paura per Sigurdsson, che rischia di dover saltare il più grande appuntamento sportivo calcistico.

45 milioni allo Swansea

Sigurdsson è un giocatore di grande talento, l’Everton la scorsa estate lo ha prelevato dallo Swansea e lo ha pagato 45 milioni di euro. Una cifra elevatissima, ma Koeman credeva che l’islandese riuscisse a far effettuare un salto di qualità ai ‘Toffies’, ma non è stato così perché Sigurdsson ha reso molto al di sotto delle aspettative e ha deluso parecchio, dopo aver invece disputato grandi campionati con lo Swansea (20 gol nei due precedenti campionati).

L’Islanda a Russia 2018

Dovesse perdere Sigurdsson l’Islanda affronterebbe il primo Mondiale della sua storia senza il suo giocatore migliore e senza il suo simbolo. La nazionale islandese, che ha chiuso al comando un raggruppamento molto difficile con Croazia, Ucraina e Turchia, non ha avuto molta fortuna nei sorteggi. L’Islanda in Russia giocherà contro l’Argentina, la Croazia e la Nigeria. E senza Sigurdsson sarebbe molto difficile ripetere l’exploit dell’Europeo.