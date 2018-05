All'Europeo del 2016 fu la rivelazione del Trofeo giocato in Francia, adesso l'Islanda si prepara alla campagna di Russia. La lista ufficiale dei 23 convocati per il Mondiale 2018 è già pronta. E' la prima partecipazione alla Coppa iridata per il Paese nord-europeo. Il commissario tecnico, Hallgrímsson, ha le idee già chiare su chi deve far parte della spedizione che vede i ‘geyser' inseriti in un girone di ferro, a giudicare dalla portata degli avversari. Quali sono? L'Argentina di Messi, la Nigeria e poi la Croazia dei talenti in giro per il ‘vecchio continente' (su tutti, il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric): sono queste le formazioni che attendono al varco i rossoblù.

in foto: La lista ufficiale dei 23 convocati dell’Islanda per il Mondiale 2018

La lista ufficiale dei 23 convocati per il Mondiale 2018. L'Islanda riuscirà anche questa volta a riscuotere simpatia e consensi anche sul rettangolo verde? Possibile, considerata la possibilità da parte sua di non giocare con l'obbligo di fare risultato e la consapevolezza di non avere ambizioni particolari come invece per la Seleccion della Pulce. Tra i convocati c'è anche Gilfy Sigurdsson, fermo da marzo a causa di un infortunio che lo ha sottratto all'Everton. Unico ‘italiano' che fa parte del novero dei calciatori pronti per il Mondiale è il centrocampista dell'Udinese, Emil Hallfredsson.