Raramente abbiamo visto Leo Messi così arrabbiato. Il numero 10 argentino ha vissuto il Clasico in maniera totale rendendosi protagonista nel primo tempo anche di numerose proteste e di un intervento "vendicativo" su Sergio Ramos che gli è costato il giallo. La Pulce non ha gradito le scelte del direttore arbitrale Hernández Hernández, e in particolare l'espulsione di Sergi Roberto nel finale del primo tempo, dopo che Bale era stato graziato per un intervento killer su Umtiti.

Un Clasico da corrida per Messi, nervi e proteste

Nel primo tempo di Barcellona-Real Madrid Messi è apparso molto nervoso. Il tutto probabilmente a causa di alcune scelte arbitrali non gradite. Dopo un faccia a faccia molto teso tra Suarez e Ramos con l'uruguaiano che lamentava un colpo ricevuto dallo spagnolo, il numero 10 ha provato a farsi giustizia da solo. Entrata decisa sul capitano delle merengues e giallo anche per lui. Un atteggiamento che ha sorpreso in primis gli avversari, abituati alla proverbiale correttezza del campione argentino.

Furia Messi con l'arbitro, ecco cosa gli ha detto all'intervallo

Nel finale di gara poi ecco le nuove proteste di Messi. La stella blaugrana si è infuriato per l'espulsione di Sergi Roberto per un intervento di reazione su Marcelo, dopo che in precedenza Bale era stato graziato per una terribile entrata su Umtiti. Al momento di rientrare negli spogliatoi allora ecco il confronto tra l'argentino e il direttore di gara Hernández Hernández apostrofato con parole tutt'altro che leggere: "Hai fatto un casino! Ti sei cag… addosso! Il campionato è finito, adesso basta con i regali al Real Madrid".

Le parole di Messi hanno influenzato l'arbitro, la conferma di Sergio Ramos e gli episodi che lo confermano

E nel secondo tempo effettivamente la musica è cambiata in campo come testimoniato da altri episodi dubbi, questa volta a favore del Barcellona. Evidente in primis il fallo di Suarez su Varane nell'azione che ha portato proprio Messi al gol del momentaneo 2-1, mentre restano molti dubbi sull'intervento in area catalana di Jordi Alba su Marcello. Due episodi che a giudizio di Sergio Ramos hanno dimostrato che le parole di Messi hanno sortito effetto, come riportato da Carosel Deportivo: "Messi ha messo un po' di pressione all'arbitro durante l'intervallo. Non so se ci fossero o meno telecamere e non so se nel secondo tempo l'arbitro abbia cambiato modo di fischiare. Ma questo è il calcio, tutto deve rimanere sul campo di gioco".