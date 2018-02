Bruttissimo episodio a margine di una partita che ha visto in campo la Chapecoense, la società brasiliana che è diventata tristemente famosa per la tragedia aerea in cui persero la vita gran parte dei dirigenti e dei giocatori della squadra. Durante il match di Copa Libertadores contro il Nacional, i tifosi di quest'ultimo si sono resi protagonisti di cori e slogan che hanno avuto come oggetto proprio la tragedia, ridicolizzandola e mettendo in seria difficoltà il club.

Lo stesso Nacional, davanti a tanta stupidità sugli spalti non ha avuto, per fortuna, alcun tentennamento, definendo ufficialmente "malati mentali" quei tifosi che hanno utilizzato il dramma della Chapecoense per tifare contro l'avversario, senza ragionare sulla gravità e sulla tristezza del fatto.

L'imbarazzo del Nacional è diventato ingestibile anche avanti ad alcuni video che sono subito diventati virali sul web attraverso i classici social network. I video condivisi da numerosi utenti, infatti, mostrano tifosi sparsi che imitano un aereo che vola e che poi precipita. Il vergognoso riferimento è ovviamente alla tragedia del 26 novembre 2016, quando la Chapecoense si stava recando in Colombia per la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional: l'incidente costò la vita a 71 persone, mentre 6 si salvarono. Tra loro anche tre giocatori: Neto, Jackson Follman e Alan Ruschel.

Esprimiamo tutto il nostro più profondo sentimento di vergogna, vi invitiamo ad accettare le nostre più sentite scuse, di fronte al gesto orribile e da condannare commesso da una parte della nostra tifoseria. Purtroppo, molti menti malate sfogano la loro irrazionalità in ambito sportivo.

Il Nacional ha preso subito posizione, intransigente, condannando il comportamento di parte della propria tifoseria, garantendo interventi punitivi contro chi si è macchiato di tanta vergogna. Lo stesso Nacional ha quindi annunciato di aver avviato indagini parallele, per individuare i responsabili

Come club abbiamo compiuto grandi sforzi per evitare questo tipo di episodi. Proprio per questo, anticipiamo che stiamo portando avanti delle indagini per far sì che i responsabili ricevano le pene più severe.

Purtroppo però non è il primo episodio che accade. Nei confronti della tragedia della Chape, lo scorso anno, si sono verificate situazioni simili sia in Brasile – da parte della torcida del Criciuma – che in Portogallo. La speranza è che l'intervento immediato e perentorio del Nacional sia da esempio per tutti.