Juventus-Roma era la partita di Schick. Di Francesco gli ha fatto iniziare l’incontro in panchina, poi nella ripresa con i giallorossi in svantaggio lo ha mandato in campo. Schick di sicuro prima e durante il match ha pensato al suo brevissimo periodo da juventino. L’affare sembrava fatto, ma sorprendentemente non si chiuse, la Roma negli ultimi giorni del mercato effettuò un’offerta importante alla Sampdoria e lo acquistò.

Negli ultimissimi minuti del match il ceco sfrutta uno svarione della difesa bianconera, l’unico di tutta la partita, s’invola verso l’area di rigore, è solo, forse pensa troppo, pensa a tante cose, la mente si annebbia, Szczesny è già a terra, ma lui gli calcia addosso. Il pallone viene respinto e l’occasione di pareggiare si smaterializza. La Juve vince 1-0, Schick ha sulla coscienza la sconfitta.

Poche presenze, un solo gol.

La Roma per Schick ha sborsato 40 milioni di euro, più due di bonus, una cifra enorme per un ragazzo comunque molto forte e dal futuro assicurato. Però l’avventura romana non è iniziata nel migliore dei modi per il ceco che non è arrivato al top della forma, si è infortunato subito e da poco ha ripreso la via del campo. Contro il Torino in Coppa Italia ha segnato il primo e unico gol da romanista, contro la Juventus poteva segnare quello più importante della sua giovane carriera.

Gli sfottò dei social.

Tremendi sono stati i social network nei confronti di Patrik Schick, che dopo la partita tra la Juventus e la Roma e finito nelle primissime posizioni delle tendenze su Twitter. C’è stato chi ha ironizzato dicendo: “Lo abbiamo pagato con i bitcoin”, c’è stato invece chi ha postato Schick con la maglia d’allenamento della Juventus. Ma c’è stato anche chi ha usato Schick per criticare il mercato giallorosso: “Avevano Salah, lo vendono per 40 milioni e ne spendono 42 per Schick”.