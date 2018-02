Ha lottato fino all'ultimo, ma alla fine ha dovuto cedere. Liam Miller, ex centrocampista della nazionale irlandese, è morto nella notte a Cork dopo aver tentato di debellare quel brutto male che lo aveva colpito al pancreas soltanto nel novembre scorso. La sua scomparsa, dolorosa e arrivata a pochi giorni dal suo 37esimo compleanno, ha ovviamente gettato nello sconforto non solo i tifosi irlandesi ma anche quelli dei club che lo hanno "ospitato" nel corso della sua lunga carriera.

Nato a Cork nel febbraio del 1981, Miller ha iniziato la sua carriera al Celtic, prima di unirsi al Manchester United nel 2004. Negli anni successivi ha giocato anche con il Leeds, il Sunderland e il QPR prima di volare in Australia e vestire le maglie di Perth Glory, Brisbane Roar e Melbourne City. Nel 2015 è tornato in patria per chiudere la carriera con il Cork e il Wilmington Hammerheads. In nazionale, Miller ha totalizzato 21 presenze e messo a segno una rete.

Il dolore del Celtic, dello United e della Federazione australiana.

"Dirigenza, staff tecnico, giocatori e tifosi del Celtic sono profondamente rattristati per la morte dell'ex centrocampista Liam Miller – ha comunicato il canale social della formazione scozzese – I nostri pensieri e e le nostre preghiere, in questo momento sono per la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace Liam, non camminerai mai da solo".

Oltre al dolore del club scozzese e a quello della società di Manchester (anch'essa partecipe con un tweet di condoglianze alla famiglia), l'eco della sua scomparsa ha ovviamente superato i confini britannici ed è arrivato anche in Australia: "La sua morte ha provocato un'ondata di emozioni – ha commentato presidente dell'A-League australiana, Greg O'Rourke – Tutte le nostre società, i giocatori e i tifosi sono sconcertati dalla morte di Liam Miller: un uomo che è sempre stato stimato da tutti". Per ricordare Miller, prima della partita tra il Melbourne City FC e il Sydney FC verrà osservato un minuto di silenzio.