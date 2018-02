Tifa per l'Inter fin da ragazza. Lavora in tv da anni. E' una conduttrice televisiva e non ha mai perso la testa per un calciatore. Però, per Cristiano Ronaldo un pensierino lo farebbe dopo aver resistito alla corte di Pippo Inzaghi. Emanuela Folliero, volto di Mediaset e di Rete Quattro, confessa al settimanale ‘Sono' parte della propria vita, quella che – suo malgrado – la vede sotto i riflettori sempre, anche quando quelli di scena di spengono e lei torna a essere Emanuela, la ragazza che a 18 anni faceva parte del gruppo Roller project e – mentre pattinava per strada distribuendo volantini – si ritrovò in braccio a Beppe Baresi e Rummenigge. E pensare che allora nemmeno li riconobbe.

Una persona mi ha tagliato la strada e, per schivarla, sono andata a finire dentro un negozio, praticamente tra le braccia di un ragazzo – si legge nell'intervista -. Era Beppe Baresi, in compagnia di Rummenigge che allora aveva il braccio ingessato. Quando dissi a mio padre, interista, chi avevo conosciuto gli venne un colpo.

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, aveva un debole per lei. Avrebbe fatto di tutto per incontrarla ma il destino ha voluto che il campione ucraino finisse in fuorigioco oppure non trovasse mai la via del cuore della bella Emanuela. "Il tassista che è stato il suo autista mi ha detto che era innamorato pazzo di me e che avrebbe voluto incontrarmi. Peccato averlo saputo solo dopo tutti questi anni", ha aggiunto.

Ma non è certo l'unico aneddoto che può raccontare sul gossip in carta patinata tra televisione e quei ‘ragazzi in braghe di tela'. Come quella volta Pippo Inzaghi le fece la corte (ma finì in off-side) oppure il tecnico della Lucchese le fece una raccomandazione particolare. "Ero nello stesso albergo in cui era in ritiro la squadra toscana – ha aggiunto Folliero – e l’allenatore mi disse: Mi raccomando, si chiuda dentro".

C'è un giocatore con il quale farebbe una pazzia? E qui Folliero vacilla però sorride e sta al gioco. Dinanzi alla domanda dalle cento pistole è inutili schivarsi, meglio prenderla di petto. "Allora non mi dispiaceva Platini – si legge ancora nell'intervista a Sono -. Oggi apprezzo molto Cristiano Ronaldo perché si interessa del sociale. E' un bel ragazzo. Ha proprio un animo gentile ed è anche un giocatore fortissimo. E' uno con la testa". E già, peccato sia già impegnato.