La Lazio proverà a riemergere in Europa contro la Dinamo in quel di Kiev, domani sera quando cercherà la rivincita del match d'andata all'Olimpico finito 2-2 e con un clamoroso palo al 91′ che ha negato la vittoria agli uomini di Inzaghi. Che rischiano di crepare il rapporto con la propria tifoseria, sul piede di guerra.

Lazio in crisi, aria di contestazione

Pareggi di troppo

Il pareggio in Europa contro una squadra tutt'altro che difficile e quello a Cagliari in campionato, al netto della sfortuna e delle polemiche sul VAR hanno fatto imbufalire la curva che rischia di vedere la propria squadra fuori dai principali obiettivi stagionali agli inizi di marzo.

Il riscatto a Kiev

Un momento delicatissimo per la squadra di Simone Inzaghi che in Ukraina proverà a cambiare il proprio destino nella speranza di una qualificazione che ridia serenità e convinzioni perdute. Un compito oggi non facile perché c'è solo un risultato utile su cui puntare: il successo. La Lazio accusa certamente un calo di brillantezza dovuta a una stagione, fino a questo momento, logorante, con moltissime partite giocate. Tuttavia, il turnover operato da Inzaghi nei periodi maggiormente fitti di impegni, potrebbe aver giovato nel momento più importante, l'attuale.

Le idee tattiche di Inzaghi

Difesa a 4

Adesso però ci sarà da serrare le fila e provare a rendere al massimo senzza ulteriori sbavature. Simone Inzaghi potrebbe optare per una difesa a 4 come visto recentemente nella parte di finale dei match sia contro la Dinamo Kiev in Coppa sia contro il Cagliari in campionato.

Milinkovic perno in mediana

L'allenatore sta studiando l'ipotesi di una svolta tattica che sarà è da valutarsi o a inizio gara o in corso della partita. Sono tornati in gruppo sia Marusic che Milinkovic-Savic che dovrebbero essere della partita, mentre assente Luis Alberto per la nascita della figlia, così come anche Radu.

Tutto su Ciro e Felipe Anderson

Inzaghi però punterà forte su Ciro Immobile che è un bomber dalla caratura europea con i sui 34 gol stagionali. Tornerà tra i titolari Milinkovic-Savic dopo la panchina di Cagliari. Se sarà imprescindibile Immobile in avanti, al suo fianco ci sarà una novità dal primo minuto: Felipe Anderson.