In casa Inter si sta prendendo gusto a trovare accordi in giro per la serie A in vista del prossimo calciomercato e della prossima stagione. Ausilio, coadiuvato dal lasciapassare di Suning, sta lavorando per dare a Luciano Spalletti nuovi giocatori e una rosa più completa per poter essere competitivo su più fronti.

Un lavoro di cesello, visto che al momento – e finché non ci sarà l'eventuale matematica certezza della Champions League – si sta trattando con l'autofinanziamento, per evitare ulteriori problemi con l'UEFA e il fair play finanziario, e per restare nei parametri di gestioni richiesti dalla proprietà cinese.

Acquisti a impatto zero. Dopo aver chiuso per Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah e in attesa di Lautaro Martinez, l'Inter potrebbe accogliere a breve anche Josip Ilicic. Sono tutti acquisti a impatto limitato da un punto di vista economico. Il difensore della Lazio e l'esterno oggi alla Juventus arriveranno a parametro zero e si è trattato solamente sull'ingaggio da dare. Per l'argentino si tratta di un investimento importante ma nulla di eclatante viste le clausole inserite e il potenziale a disposizione.

15 milioni trattabili. Così, anche il trequartista oggi all'Atalanta dovrebbe approdare in nerazzurro senza che l'Inter debba svenarsi per il cartellino che la società orobica valuta sui 15 milioni trattabili. Il giocatore sloveno dell'Atalanta, 30 anni, potrebbe essere annunciato nelle prossime settimane visto che l'accordo sembra vicino e i contatti tra Atalanta e Inter sono avviati da tempo.

Alla ricerca della plusvalenza. Ilicic potrebbe effettuare le visite mediche la settimana prossima insieme all'attaccante argentino in arrivo dal Racing Avellaneda. Piero Ausilio inserirebbe nella trattativa un paio di giovani di prospettiva allo scopo di ottenere delle plusvalenze importanti, in un'operazione che ricalcherebbe quella con la quale l'anno scorso fu portato all'Inter Milan Skriniar dalla Sampdoria