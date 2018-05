L’Inter dopo sette stagioni giocherà in Champions League. Il quarto posto ha reso più forte economicamente la società nerazzurra che adesso è pronta a investire sul mercato. Tre colpi sono già stati realizzati, ma prima di formalizzarli i dirigenti nerazzurri getteranno le basi per il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti. La settimana prossima verrà poi ritoccato anche il contratto di Icardi.

Il rinnovo di Spalletti. Doveva entrare tra i primi quattro, e ce l’ha fatta Luciano Spalletti tra mille difficoltà e con due sconfitte interne nelle ultime quattro giornate. 72 punti sono bastati ai nerazzurri per chiudere ai piedi del podio. Steven Zhang ha ringraziato tutti per il risultato raggiunto e ha fatto capire che non ci sono problemi per il prolungamento fino al 2021, con adeguamento di ingaggio per Spalletti: “Il ritorno in Champions non è il punto di partenza dell’Inter di Suning. Il punto di partenza è stata la scelta di Spalletti. Il suo rinnovo è scontato, per Icardi è lo stesso”.

Gli affari fatti. L’Inter ha già preso tre giocatori, due a costo zero: il difensore della Lazio Stefan de Vrij, oggetto di notevoli voci e di tante polemiche negli ultimi giorni, e quello della Juventus Asamoah, che ha deciso di lasciare i bianconeri dopo sei anni stracolmi di successi. Già acquistato anche Lautaro Martinez, attaccante del Racing, escluso come Icardi dalla lista per Russia 2018. Da definire invece il futuro di Cancelo e Rafinha, entrambi andrebbero riscattati, ma le cifre chieste da Valencia e Barcellona sono altissimi.

Ci saranno altri colpi di mercato. A centrocampo vuole un uomo di sostanza e vuole un suo uomo Spalletti, che corteggia Kevin Strootman, che sarebbe il secondo olandese in squadra (e il secondo proveniente da Roma). E si segue sempre il mercato degli esterni offensivi. Il sogno è rappresentato da Federico Chiesa, ma Verdi è quello più facile da prendere, sullo sfondo Politano. Ausilio segue anche Barella e Kluivert, ma la concorrenza è forte. Infine non tramonta l’idea del gran ritorno di Kovacic.