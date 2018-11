Luciano Spalletti 2.0, tecnologico, futuristico, proiettato nel nuovo calcio che utilizza ogni mezzo per migliorare se stesso e chi lo vive. Così, nell'incontro in Lega Calcio dove il settore arbitrale ha invitato dirigenti e allenatori per fornire un resoconto completo dell'utilizzo della moviola in campo dopo 12 giornate, il tecnico dei nerazzurri ne è uscito più che soddisfatto.

Dopotutto il VAR è una tecnologia che ha conquistato il proprio spazio all'interno del panorama del calcio italiano e che adesso viene studiata per poter essere adoperata anche nelle competizioni internazionali. Un processo fisiologico che arricchisce la possibilità di ausilio agli arbitri nell'evitare la classica ‘svista' o il cosiddetto ‘errore umano'. Al netto di illazioni o supposizioni dei soliti complottisti.

Il VAR ha migliorato il calcio

Per Spalletti il concetto è semplice quanto lineare: se si confronta la nostra Serie A con il VAR e altre competizioni dove la moviola in tempo reale non viene utilizzata, si comprende immediatamente che nel secondo evento manchi qualcosa, vi sia un punto cieco sul quale intervenire il prima possibile: "Se prendiamo competizioni dove non c'è, ci si rende conto che manca qualcosa come se fosse scoperta una situazione, una percezione di tutela dove poi ci sia un corretto sviluppo per le situazioni. Nel momento in cui si riguarda l'episodio in questione e lo si fa attraverso le immagini, non ci si porta più dietro il problema, come accadeva prima".

Nessuna chiamata dalla panchina

L'innovazione più attesa era il dibattito sulla possibilità di richiedere dalla panchina il VAR, un ulteriore passo in avanti che avrebbe coinvolto direttamente gli allenatori. Una idea che Spalletti non ha condiviso ma di cui non sembra si sia parlato a fondo, ritenendola ancora da studiare: "Credo che più si arricchisca il VAR con altri elementi più si rischi di creare confusione. Al momento va bene così: gli arbitri ci hanno fornito le spiegazioni necessarie e ci siamo lasciati con un cordiale arrivederci alla prossima partita".