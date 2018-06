Per poter ripartire al massimo e cercare di essere sempre al meglio della condizione si prova di tutto: nuovi metodi di allenamento, regimi alimentari più ferrei, uno stile di vita da professionista. e poi, quando e se serve, anche l'aiuto della medicina e della chirurgia. Nulla di vietato o di illegale, ma nulla viene lasciato al caso. Così, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Agli occhi, per ridurre la miopia. Mai più lenti a contatto o palloni sfocati, dalla prossima stagione l'ex Sampdoria non avrà bisogno di aiuti né avrà problemi nel controllare la propria area di rigore: un intervento laser agli occhi per ridurre la miopia in una clinica di Bratislava dovrebbe ridare a Skriniar una vista da lince.

Operazione riuscita. Un'operazione, ovviamente, consentita dallostaff medico dell'Inter come si procede in questi casi in cui la società d'appartenenza deve essere avvisata e deve dare il nullaosta. Tutto ok, per Skriniar un momento importante per poter dare ancora il meglio a Spalletti: "Mi sono sottoposto a un esame e il mio oculista mi ha consigliato occhiali e lenti a contatto da portare tutti i giorni. Ma di solito non indosso gli occhiali nella vita e mi dava fastidio usare le lenti a contatto. Così ho deciso di operarmi. In campo non ho mai avuto problemi, le maglie le ho sempre riconosciute. Non avevo problemi di vista così gravi ma adesso andrà sicuramente meglio".

A post shared by Milan Škriniar (@milanskriniar) on Jun 21, 2018 at 3:05am PDT

Futuro interista, no allo United. Il futuro sarà all'Inter, in coppia con Miranda e con il neo acquisto de Vrij pronto a scalpitare dietro le quinte. Per Skriniar, Spalletti ha sempre avuto parole d'elogio e le ultime prestazioni hanno confermato le qualità dello slovacco. Che non su muoverà dal nerazzurro anche se non nasconde di avere avuto alcune offerte estere: "Sono contento che il Manchester United sia interessato a me, ma la società ha deciso di rifiutare l’offerta e sono soddisfatto e felice di questo".