Tra le quattro sberle di Bergamo in campionato e la trasferta di Londra per chiudere il discorso Champions League. Il momento dell'Inter è bifronte e dietro l'angolo si potrebbe riscatenare il lato oscuro di una squadra che sempre ha alternato momenti esaltanti con black-out inconcepibili. Ora è vietato sbagliare di nuovo, è fondamentale imparare dai propri recenti errori e ripartire.

Non sarà semplice, a Londra il Tottenham si gioca la propria Champions e non lascerà spazio ad altri risultati. Se l'Inter invece dovesse tornare da Wembley con un risultato positivo, allora la qualificazione avrebbe forti tinte nerazzurre. A parlarne è Milan Skriniar centrale difensivo chiamato dalla propria nazionale, ma con la testa rimasta a Milano.

Crollo psicologico. In ritiro con la sua nazionale il giocatore nerazzurro è tornato sulla sconfitta subita domenica scorsa a Bergamo contro l’Atalanta per 4-1 in una partita dove la formazione di Luciano Spalletti ha perso la seconda piazza in classifica, a favore del Napoli. Ma più che altro, la squadra ha incassato quattro reti vanificando in un colpo solo il fatto di essere la difesa meno battuta della Serie A e mettendo sotto osservazione il reparto arretrato.

Distrazioni da Champions League. Spalletti ha accusato i giocatori di un calo di concentrazione, Skriniar non si nasconde: " In questa partita è andato tutto storto. Uno schiaffo così può anche farci bene: stavamo avendo una buona serie campionato, dove siamo terzi, ma abbiamo fatto cose positive anche in Champions. La testa a Bergamo ce l'avevamo a Londra".

Ripartire da Londra. E proprio sulla partita europea ritorna il pensiero del difensore che si scusa per la debacle di Bergamo: "La sconfitta non si ripeterà, ci dispiace per tutti. Ci siamo detti che la sfida con Tottenham sarà la chiave per ripartire qualificandoci, non è bello tenere in piedi il passaggio del turno fino all'ultimo. Sarebbe bello se decidessimo il nostro futuro nella prossima gara"