Un monte ingaggi da record. L'Inter non ha ancora vinto nulla, è partita male, ha difficoltà nel gestire le situazioni e dovrà superarsi in Europa per passare il primo turno di Champions League evitando una eliminazione prematura. Eppure chi gioca in nerazzurro ha ricevuto uno stipendio da top player, sulla fiducia. Perché l'attuale totale degli stipendi dei giocatori interisti si è incrementato come nessun altro top team in Italia: 41% rispetto all'anno precedente.

Una escalation degli ingaggi capitanata ovviamente dall'ultimo arrivato, Radja Nainggolan il cui inserimento ha contribuito all'aumento del monte stipendi che sfondato quota 100 milioni di euro. Questi sono i dati dedotti dalle cifre fornite dalla Gazzetta dello Sport. Il Ninja infatti, è al vertice della speciale classifica, insieme a Mauro Icardi, il capitano e leader del gruppo.

Superata quota 100 milioni

Dunque il monte ingaggi lordo dell’Inter toccherebbe quota 106,9 milioni di euro, applicando al monte ingaggi le aliquote Irpef attualmente in vigore in Italia. In base ai dati forniti dalla Rosea, nella stagione 2017/18, utilizzando lo stesso parametro, gli stipendi del club nerazzurro raggiungevano ‘solamente' 75,5 milioni di euro lordi, con una crescita complessiva odierna del 41%.

Il Ninja e Capitan Icardi al vertice

Un incremento considerevole al quale hanno contribuito gli stipendi degli ultimi acquisti dal calciomercato estivo ma non solo. Anche chi è già nell'Inter da diverse stagioni, gode di un ingaggio importante. In cima alla classifica dei più pagati della rosa nerazzurra c'è come detto, anche Radja Nainggolan. L'ex giallorosso fa compagnia al capitano Mauro Icardi, a quota 4,5 milioni di euro netti.

Vecchi e nuovi, stipendi sempre alti

Sul podio tra i nerazzurri più pagati anche il vice campione del Mondo, Ivan Perisic, il cui stipendio è pari a 4 milioni di euro netti un po' di più di Miranda e Handanovic, altri due ‘senatori' rispettivamente pagati 3.5 e 3,2 milioni a stagione. Tra i nuovi arrivati, oltre a Nainggolan, spicca l'ex Lazio De Vrij con 3,8 milioni di euro netti all’anno.