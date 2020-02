L'Inter affronterà il Ludogorets nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League a Milano, ma lo farà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia. La sfida tra i nerazzurri e il club bulgaro verrà disputata regolarmente allo stadio Giuseppe Meazza ma senza la presenza del pubblico dopo l'autorizzazione arrivata dal Governo Italiano a disputare gare a porte chiuse nelle sei regioni che sono state colpite dal virus Covid-19.

Las squadra di Antonio Conte arriva alla sfida europea dopo il riposo forzato di domenica scorsa, quando è stato rinviato il match casalingo con la Sampdoria per l'emergenza, ma ha già un occhio alla sfida scudetto di domenica prossima a Torino contro la Juventus. I nerazzurri, a meno di sorprese, dovrebbero avere la qualificazione in tasca perché sono favoriti dopo lo 0-2 dell'andata firmato da Christian Eriksen, primo gol in nerazzurro per lui, e da Romelu Lukaku: questo risultato permette all'Inter di poter lavorare sulla sfida senza troppa pressione, con la qualificazione agli ottavi di finale che sembra una formalità, e puntando il mirino già sulla gara di domenica.

La direzione di gara è stata affidato al tedesco Daniel Siebert, che avrà come a assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn mentre il quarto uomo sarà Sascha Stegemann. Al VAR ci saranno Bastian Dankert e Christian Gittelmann. L'unico precedente con le italiane risale al settembre 2017, quando ha diretto la gara tra Atalanta e Lione chiusasi sul risultato di 1-1.

Dove vedere Inter-Ludogorets in tv

Inter-Ludogorets si gioca il 27 febbraio 2020 e il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. A causa dell'impossibilità di recarsi allo stadio l'unico modo per vedere la gara è sedersi comodi accendere la televisione: il match sarà visibile in tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (numero 252 del satellite), e sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Come vedere in diretta streaming la partita Inter-Ludogorets

Per vedere la partita Inter-Ludogorets in diretta streaming bisogna essere in possesso di una buona connessione a Internet e solo in seguito possono essere prese in considerazione due opportunità per la visione on-line dell'evento sportivo:

1. utilizzando SkyGo su pc, smartphone, tablet oppure smart tv dopo aver scaricato l’app e introdotto le proprie credenziali d'accesso;

2. acquistando la singola partita su Now Tv, il servizio di streaming a pagamento offerto da Sky;

3. sarà possibile vedere la gara sul sito internet di TV8 su PC, smartphone e tablet.