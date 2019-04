Si avvicina la sfida delle sfide, il derby d'Italia contro la Juventus e torna il sorriso in casa Inter: Marcelo Brozovic ha recuperato e per la partita contro la Juventus dovrebbe riprendere il proprio posto dal primo minuto in mezzo al campo. Condizionale d'obbligo perché a decidere sarà ovviamente Luciano Spalletti dopo aver consultato lo staff medico nerazzurro che dovrà rassicurarlo sulle condizioni del croato che è fermo da quasi un mese.

Intanto, Brozovic si sta allenando regolarmente rientrando in gruppo e sostenendo le sedute insieme ai compagni senza più accusare problemi muscolari. Segnale perfetto per dimostrare di aver superato l'infortunio e poter ritornare in cabina di regia dove l'Inter non ha un sostituto tattico del croato e ha patito spesso in quella zona del campo. La Juventus, dunque, è un obiettivo plausibile per il rientro, con il match programmato nel weekend, sabato sera alle 20.30.

Ritorna la coppia Brozo-Vecino

Il ritorno di Brozovic in allenamento è stato accompagnato anche da un altro importantissimo rientro in mediana, quello di Matias Vecino che dovrebbe creare insieme al croato il tandem di copertura della difesa e la colonna vertebrale della squadra da cui partiranno gioco e idee. Elementi fondamentali per Spalletti che dunque dopo aver recuperato tutti gli uomini in attacco (da Keita a Lautaro, Politano, Perisic e Icardi) adesso ha anche abbondanza a centrocampo in vista del confronto con i neo campioni d'Italia bianconeri.

Stacanovista Brozovic

La distrazione muscolare ai flessori della coscia destra subita nel match contro l'Atalanta e che aveva obbligato Brozovic a saltare due partite, Frosinone e Roma, sembra dunque essere stata superata e Spalletti potrà contare nuovamente sul croato che in stagione è stato tra i giocatori più utilizzati dal tecnico toscano.