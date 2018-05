L'amarezza della sconfitta interna contro la Juventus ha messo l'ambiente Inter in grave difficoltà: l'obiettivo Champions è sfumato, a tre giornate dalla fine e con quattro punti di svantaggio dalla coppia capitolina Roma-Lazio. O negli ultimi 270 minuti a disposizione accadrà l'inverosimile o l'Inter il prossimo anno si ritroverà a giocare in Europa League.

Ciò significa soprattutto una cosa: Suning non investirà sul mercato estivo, e se lo farà sarà in autofinanziamento, prima si vende poi si compra. Tutto per rimanere all'interno dei parametri del Fair Play finanziario voluto dall'Uefa e cercare di programmare entrate e uscite senza più mettere a rischio la presenza nelle Coppe e le finanze del club.

Il ‘Toro' già nerazzurro. Però al futuro bisogna guardare e anche l'Inter si sta imponendo di alzare lo sguardo e fissare nuovi obiettivi. Uno di questi si chiama Lautaro Martinez, il Toro argentino che i nerazzurri hanno già strappato alla concorrenza e ingaggiato per il prossimo anno. Il connazionale e compagno di reparto di Mauro Icardi è già stato indicato come il nuovo protagonista della stagione che verrà.

Visite prima dei Mondiali. Intanto, dall’Argentina giungono le prime indiscrezioni sulla data delle possibili visite mediche per Martinez: dal Sudamerica sono certi che entro un paio di settimane il calciatore raggiungerà Milano ed effettuerà i test necessari. L'obiettivo sembra essere quelo di chiudere la pratica prima che inizi la kermesse iridata in Russia e ci siano altre incombenze come l'eventuale chiamata in Nazionale di Lautaro Martinez.

Le domande senza risposta. Per il resto, è ancora tutto da decifrare. Di certo il Toro sarà un punto di riferimento del prossimo anno, ma Spalletti – se resterà come assicurato da Suning anche senza Champions League – dovrà capire come sistemare l'Inter: in coppia con Icardi o prima alternativa al capitano? E se arrivasse un'offerta monstre per Maurito, l'Inter è pronta a rischiare tutto su Martinez senza prima farlo ambientare?