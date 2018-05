Ventotto gol in 33 presenze e 2880 minuti giocati in campionato. In media segna una rete ogni 100′ peccato che Mauro Icardi abbia mancato quella più importante contro il Sassuolo. E' mancata tutta l'Inter, annichilita dall'uno-due piazzato da Politano e Berardi, ma quando vedi il capitano (e bomber) fallire 3 occasioni nitide davanti alla porta allora capisci che davvero non è serata e la possibilità di agganciare la Champions solo un miraggio.

Cosa succederà adesso? Come cambiano i programmi del club? E soprattutto l'argentino resterà ancora a Milano oppure, complici le esigenze di bilancio e la necessità di reinvestire autofinanziandosi, verrà ceduto? Interrogativi che fanno da corredo accessorio al tonfo nell'anticipo con gli emiliani, una sconfitta esiziale.

Quando finisce il campionato parlerò col club e vedremo cosa sarà meglio fare per tutti – ha ammesso Icardi nelle interviste del dopo gara -. Chiariremo tutto nel colloquio con la dirigenza e assieme prenderemo una decisione per il bene della squadra. Se il bene della squadra è restare lo farò, altrimenti andrò via.

Maurito ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro, un codicillo che s'innesca entro una ben delimitata finestra di luglio (la prima parte del mese): chiunque voglia acquistarlo deve versare quella somma nelle casse nerazzurre sì da liberarlo prima della scadenza naturale del contratto. Chi può farlo? Difficile dirlo adesso, così come non è detto che le parti non possano decidere di proseguire insieme il cammino e in tal caso – oltre al ritocco dell'ingaggio – nell'intesa verrebbe previsto anche un aumento della clausola fino a 160 milioni. Icardi ha segnato 106 gol in 181 presenze totali con l'Inter dal 2013 a oggi, numeri che rappresentano un bigliettino da visita ottimo.