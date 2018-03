Il mercato non ha dato i giocatori che in molti si aspettavano? Il responsabile dell'area tecnica ha dato le dimissioni? L'approdo in Champions League è sempre legato ad un filo sottile? Non c'è problema: Suning ha sotto controllo ogni cosa. Questo è il messaggio arrivato al popolo nerazzurro da parte di Steven Zhang la ‘voce' della proprietà cinese interista.

Che conferma la volontà di proseguire nel progetto tecnico e soprattutto amministrativo, costruito su una austerità totale che non ammette sconti né compromessi. Nemmeno davanti alla decisione improvvisa di Walter Sabatini di lasciare il proprio incarico rimettendo il mandato di direttore dell'area tecnica proprio nel momento cruciale della stagione.

Per molti un segnale di arresa, di un'Inter ‘cinese' incapace di costruire un progetto che possa davvero diventare vincente perché privo di investimenti solidi che sono le basi su cui fondare il tutto. In pratica, un basso profilo che condannerebbe il club nerazzurro a rimanere ai margini del calcio che conta, attendendo momenti migliori che (forse mai) arriveranno.

Non è però lo stesso parere di Steven Zhang che dai social network tuona contro i disfattisti e richiama il popolo interista attorno alla squadra e alla società nella convinzione che tutto ciò che si stia facendo e si farà è esclusivamente per il bene del club.

"Credo che alcune persone non capiscano la confusione che creano. Non smetteremo nemmeno un momento di andare avanti, di combattere, di diffondere la passione nerazzurra per le grandi cose in giro per il mondo. Compagni nerazzurri, rimanete focalizzati! Non lasciamoci abbattere dalla negatività

Senza dimenticare che mentre la prima squadra naviga sempre in Zona Champions League e ha ottime prospettive di ritornare in Europa dalla porta principale, qualcosa di buono e di concreto è stato fatto. Con l'Inter Primavera che ha vinto il Torneo di Viareggio, un appuntamento fondamentale per le giovanili da cui l'obiettivo è prelevare negli anni futuri sempre più giocatori da prima squadra.

Complimenti ai ragazzi della primavera, la vostra vittoria aiuta a descrivere l'Inter nel mondo. E comunque, siete tutti pronti per la partita di sabato? So che ci saranno più di 60mila interisti a San Siro"