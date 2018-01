Mauro Icardi, nome caldo in questi giorni di fine sessione invernale. Non perché l'attaccante nerazzurro lascerà l'Inter ma perché ci potrebbero essere segnali importanti in ottica futura, quando a giugno – dopo i Mondiali – ci sarà più tempo e spazio per chi vorrà (vedasi Real Madrid) per affondare il colpo e strappare l'argentino da Milano e dalla Serie A.

A tenere botta è lo stesso Mauro Icardi che via social si sta divertendo a mettere in ansia i propri tifosi con post equivoci che rimandano a possibili evoluzioni di mercato che potrebbero sconvolgere l'ambiente nerazzurro. E così, dopo un paio di pubblicazioni riguardanti un possibile addio, adesso il capitano dell'Inter ha rassicurato un po' tutti.

Dopo aver seminato il panico con il ‘criptico' post su Instagram di ieri sera, Mauro Icardi è tornato sui suoi passi e prova a tranquillizzare i tifosi dell'Inter. Sempre attraverso i social, in un gioco perverso con i suoi follower che sono per la stragrande maggioranza di fede nerazzurra. In questo caso ancora Instagram, l'attaccante argentino ha di fatto allontanato le voci di mercato su un suo imminente passaggio al Real Madrid.

Icardi ha postato una foto delle sue nuove scarpe, insieme ad una scritta emblematica: "100". Il riferimento è ai 100 gol in Serie A a cui il bomber aspira da tempo, visto che è fermo a quota 99 e che potrebbe raggiungere con i colori nerazzurri. Un messaggio indiretto sulla volontà di restare a Milano, anche se ci sarà l'obbligo di riguardare il contratto al rialzo.

Intanto la palla è passata alla società che deve progettare tutte le mosse per legare ancora più a sè il capitano argentino. Non basterà proporre un obbligato aumento di ingaggio, ma servirà arrivare in Zona Champions e creare una rosa di livello internazionale, in grado di competere da protagonista su più fronti contemporaneamente.