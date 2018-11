Keita Baldé Diao non è stato inserito nella lista dei convocati del Senegal. Una scelta arrivata a sorpresa dato che il jolly offensivo dell'Inter è sempre rientrato nel giro delle convocazioni di Aliou Cissè ma siamo di fonte ad una vicenda che incredibile. Questa mancata convocazione del calciatore nerazzurro per la partita del Senegal contro la Guinea Equatoriale, in programma il 17 novembre e valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019, ha destato parecchio scalpore visto che l'esterno offensivo dell'Inter è comunque uno dei punti di forza della nazionale africana ma la ragione della sua assenza l'ha spiegato il vicepresidente della Fsf, Abdoulaye Sow, che ha ammesso di aver inviato la convocazione per il classe '95, ma qualcosa è andato storto:

Abbiamo inviato la convocazione al vecchio indirizzo e-mail che l’Internazionale Milano non usa più. Hanno cambiato il loro indirizzo e ci hanno inviato una lettera in tal senso. Allo stato attuale il giocatore non può muoversi e non è convocabile. Il suo club è intransigente.

Nelle scorse ore l’Inter aveva diramato la lista dei 12 convocati che durante la sosta saranno in giro per il mondo e tra questi non figurava il nome di Keita Baldè proprio per questa storia davvero incredibile ai livelli di organizzazione e di incastro a cui sono arrivate le società di calcio e le federazioni.

Inter, si allontana il riscatto di Keita

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Keita Baldé è considerato in questo momento il vero flop di mercato dell'Inter tanto che il club nerazzurro ad oggi non ha alcuna intenzione di versare al Monaco i 34 milioni di euro necessari per riscattare il suo cartellino a fine stagione. Il rendimento dell'ex laziale non è stato all'altezza di ciò che si aspettava e i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro milanese.