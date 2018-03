Spalletti perde Andrea Ranocchia per un mese. Il difensore ha subito una lesione al retto femorale della coscia. Il giocatore salterà la partita con la Sampdoria, in programma domenica all’ora di pranzo, e non sarà disponibile nemmeno per altre tre partite almeno. Questo il comunicato dell’Inter

Risonanza magnetica per Andrea Ranocchia questa mattinata all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo che il difensore nerazzurro aveva terminato anzitempo l’allenamento di ieri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra.

Un mese di stop per Ranocchia

Ranocchia non è un titolare dell’Inter, la coppia centrale di Spalletti è formata da Skriniar e Miranda. Ma l’ex difensore di Bari e Genoa era la prima riserva e quando è stato chiamato in causa si è ben comportato. Adesso la prima alternativa diventa Lisandro Lopez, centrale sudamericano preso nel mercato di gennaio che ha giocato solo 44 minuti finora, nel match con il Bologna (vinto 2-1 dai nerazzurri). Se lo stop di Ranocchia sarà davvero di un mese salterà più di una partita, perché l’Inter dopo la sosta giocherà a Verona prima di recuperare il derby con il Milan, che forse verrà programmato il 4 aprile.

L’Inter che sfiderà la Sampdoria

Contro la Sampdoria Spalletti vuole dare continuità ai risultati positivi ottenuti contro Benevento e Napoli. L’obiettivo dei nerazzurri è la vittoria perché il Milan dietro corre, la Roma può scappare e la Lazio è pure davanti all’Inter. Con ogni probabilità a Marassi l’allenatore toscano confermerà in larga parte l’undici che ha pareggiato 0-0 contro il Napoli nel posticipo domenica scorsa. Icardi e Perisic saranno certamente della partita, mentre non è detto che venga confermato dall’inizio Rafinha. Borja Valero e Vicino dovrebbero tornare a formare la coppia centrale.