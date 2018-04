Insieme a Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini è riuscito a costruire una coppia in mediana di tutto rispetto, in grado di fare filtro davanti alla difesa e rendere più dimanica anche la fase offensiva permettendo alle ali e agli esterni di inserirsi tra le linee e creare maggiori pericoli agli avversari. Un assetto studiato e voluto da Luciano Spalletti che ha rilanciato l'ex Atalanta e il croato, ricevendo in cambio prestazioni e risultati di tutto rispetto.

Adesso, però, c'è un problema, non da poco: Gagliardini è uscito in barella da San Siro durante il primo tempo di Inter-Cagliari e le sue condizioni preoccupano. L'Inter è in piena corsa per la Champions League e servirà nelle restanti sei partite l'apporto da parte di tutti, nessuno escluso. Anche Spalletti ha suonato l'allarme: "Gagliardini? Se non recupera la sua assenza si sentirà"

Fiducia nel recupero ma l'infortunio è serio

A provare a ristabilire gli equilibri senza aumentare l'allarmismo ci ha provato lo stesso interessato, che su Twitter ha provato a confortare i propri tifosi: "Grande vittoria ieri seraPurtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per quest’ultimo finale di stagione #amala #RG5″.

Ma prima c'è stato il comunicato ufficiale della società nerazzurra che dopo i primi esami strumentali ha redatto una diagnosi comunque da tenere sotto controllo: "Per @gaglio94 distrazione muscolare ai flessori della coscia destra,

seguiranno controlli nei prossimi giorni#InterCagliari #ForzaInter". Un comunicato arrivato già nella serata di ieri e che attenderà nuovi controlli per capire se verrà confermato o meno.

Di certo, Gagliardini non giocherà la prossima gara di campionato e resterà a riposo. Un problema in più per Spalletti che aveva finalmente trovato il modulo – e soprattutto gli interpreti – per far quadrare la sua Inter. Con la presenza di Rafinha dietro a Icardi e le due ali Candreva e Perisic, Gagliardini insieme a Brozovic stavano dando maggiori garanzie della coppia ex viola Borja Valero-Vicino con quest'ultimo comunque ancora lontano dalla forma migliore.