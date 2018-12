Il plotone italiano si è dimezzato in Champions League. Juventus e Roma si sono qualificate con un turno d’anticipo e proseguiranno la propria corsa, Inter e Napoli invece non ce l’hanno fatta e continueranno a giocare in Europa League. Le squadre di Spalletti e Ancelotti sono state buttate fuori da Tottenham e Liverpool. Questa doppia eliminazione ha fatto doppiamente il gioco dell’Inghilterra, che ha guadagnato ulteriori punti sull’Italia nel Ranking Uefa.

Juve e Roma sì, Napoli e Inter no

Il poker inglese è servito. City, United, Liverpool e Tottenham sono agli ottavi di finale. L’Inghilterra sarà l’unica nazione con quattro squadre nella fase a eliminazione diretta, la Spagna ha perso il Valencia, la Germania l’Hoffenheim, l’Italia ne ha perse ben due: il Napoli e l’Inter.

Il Ranking Uefa

L’Inghilterra non ha un vantaggio enorme sull’Italia, il margine è di appena 1,309 punti, e le squadre della Serie A hanno senza dubbio l’opportunità di recuperare anche grazie al percorso in Europa League, ma è vero che senza la doppia eliminazione di Inter e Napoli la musica sarebbe potuta essere molto diversa. La Spagna ha 94,426 punti, l’Inghilterra segue con 72,034, l’Italia ne ha 70,725. La Germania è un po’ più indietro con 66,784. Quinta la Francia, trainata dal PSG, con 54,665 punti.

Ranking Uefa 2018-2019

Nella classifica che tiene conto solo delle partite della stagione 2018-2019 al comando c’è, come al solito, la Spagna che ne ha conquistati 10,428 punti, grazie soprattutto a quelli conquistati da Barcellona, Real e Atletico. Alle spalle delle squadre della Liga c’è la Germania con 10,071, Borussia e Bayern hanno vinto i rispettivi raggruppamenti, poi c’è l’Inghilterra con 9,214, punti conquistati anche da Chelsea e Arsenal. L’Italia è quarta con 8,642 ed è davanti alla Francia con 6,750, tutte fuori le squadre di Ligue 1 a eccezione del PSG.