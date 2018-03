Sta nascendo l'Inter del prossimo anno? Può essere ma con l'addio di Walter Sabatini nelle ultime ore bisogna prendere tutte le notizie di calciomercato riguardanti i nerazzurri con le pinze. Dopo i nomi di Lautaro Martinez, Stefan de Vrij e Asamoah Kwadwo, ecco che dalla Germania arrivano altre piste che la società meneghina potrebbe battere per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti: secondo quanto riportato da Sport Bild l'Inter si starebbe muovendo per Emil Forsberg e Marcel Sabitzer del Lipsia. Durante l'ultimo turno di Bundesliga contro il Bayern Monaco i nerazzurri avrebbero inviato in Germania uno scout per vedere i due in azione dal vivo: secondo il quotidiano tedesco servirebbero non meno di 70 milioni di euro per portarli via dalla squadra tedesca.

Forsberg, il trequartista atipico

Molte squadre hanno messo gli occhi su Emil Forsberg, trequartista svedese del Lipsia. Il 26enne è stato vicino al Milan la scorsa estate ma il club tedesco ha chiuso la porta ai rossoneri nonostante l'interesse per la trattativa del diretto interessato. Dopo il record di 22 assist dello scorsa stagione in Bundesliga, quest'anno Forsberg non sta ripetendo le stesse magie anche a causa di un'infiammazione all'osso pubico che lo ha costretto a stare fuori per diverso tempo. Conosce bene San Siro, ahi noi, e non si tirerebbe indietro per una nuova affascinante sfida in un nuovo campionato.

in foto: La scheda di Forsberg. (wyscout.com)

Sabitzer, punta di qualità

Classe 1994, questo giovane attaccante austriaco sta impressionando tutti grazie a prestazioni di qualità e quantità. Il club detentore del cartellino ovviamente, non vuole cedere i propri gioielli, ma c’è margine di trattativa e l'Inter è interessato a Sabitzer che può giocare sia come punta esterna che come secondo attaccante.