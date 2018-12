Continua il lavoro della Digos in collaborazione con i vertici del calcio italiano per trovare tutti i responsabili dei disordini avvenuti sabato sera prima della partita Inter-Napoli, fuori dallo stadio San Siro. Indagini che non si fermano un istante per far luce su quanto è accaduto, entrando nei particolari di quei momenti che hanno portato alla morte del tifoso nerazzurro Belardinelli, investito da un SUV.

Si sta cercando di fare luce sugli scontri fuori San Siro, di sabato sera e al momento continuano gli interrogatori e i fermi. Al momento sono nove gli assalitori individuati negli scontri con i tifosi del Napoli. Numerosi precedenti penali per 6 dei tifosi nerazzurri fermati dalle forze dell'ordine. Per sette ultrà è già scattato il Daspo.

Gli incidenti prima di Inter-Napoli

Non si placa la voglia di fare pulizia completa da parte della Polizia per individuare e arrestare tutti i responsabili coinvolti nei tafferugli del pre-partita tra Inter e Napoli, di sabato sera, nei pressi di San Siro quando un manipolo di pseudo tifosi nerazzurri ha dato il via a scontri violenti con frange napoletane. Nel caos generale, un ultrà interista proveniente da Varese è stato investito da un SUV che, cercando di fuggire dalla zona degli incidenti, ha travolto il 35enne.

Le notizie provenienti dalla Questura

La Questura di Milano ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha aggiornato stampa e opinione pubblica di quanto sta emergendo dalle indagini in corso: “In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti DASpo a carico di altrettanti ultras interisti. Più precisamente, l’attività di indagine esperita dalla D.I.G.O.S., ha consentito di individuare nove assalitori, tre dei quali subito arrestati, che si sono resi protagonisti del violento attacco nei confronti degli ultras del Napoli. Sette dei nove aggressori, tutti italiani e di età compresa tra i 18 e i 48 anni, sono stati immediatamente colpiti dal provvedimento DASpo del Questore di Milano, esteso ai sensi dell’art. 6 legge 401/89 anche alle competizioni calcistiche internazionali”.

Indagini ancora in corso

Tutto ciò fa capire come non si sia comunque giunti alla fine delle indagini: c'è la precisa volontà di andare oltre e individuare tutti i coinvolti per poi adoperare laddove ne sussistano le condizioni, gli stessi provvedimenti a tolleranza zero. Anche perché i soggetti individuati hanno precisi precedenti così come si sospetta degli altri ultrà su cui vi è ancora in corso l'identificazione.

I precedenti degli identificati

Dalla Questura si è appreso che "sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento risultano gravati da numerosi precedenti penali, inoltre cinque di essi erano già stati colpiti da diversi provvedimenti DASpo emessi anche in altre province per aver preso parte ad episodi violenti anche nell’ambito di diverse discipline sportive, mentre il settimo, di 21 anni, risulta incensurato".

Cos'è e quanto dura il Daspo

Il Daspo è un provvedimento che non permette al soggetto colpito di poter assistere ad eventi sportivi per un determinato periodo di tempo. Quando un tifoso viene colpito per la prima volta dal Daspo non può assistere agli eventi per 5 anni. Se il provvedimento ricade su un recidivo (almeno un Daspo alle spalle) il periodo di stop si allunga ad 8 anni. Mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'evento (in questo caso le partite dell'Inter) si ha l'obbligo di firma negli uffici di Polizia.