Insulti omofobi, tifoso del Chelsea bandito per 3 anni. In Italia l’avrebbe passata liscia

Il club londinese ha adottato un provvedimento esemplare nei confronti di un sostenitore esagitato e intollerante: gli ha precluso l’accesso a Stamford Bridge per 3 anni per gli insulti omofobi urlati durante una partita di Premier League. Non è certo il primo episodio del genere che accade in Inghilterra, lì però i club non hanno remore a intervenire contro i violenti.