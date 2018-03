Dopo 29 giornate e con la pausa delle Nazionali, è tempo di bilanci per quanto riguarda la nostra Serie A. Un campionato che continua a riservarci sorprese e che probabilmente fino al 22 aprile, giorno della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, ci farà ancora divertire tanto. Un campionato che vede diversi calciatori, al momento, mettersi in mostra con giocate spettacolari che fanno divertire il pubblico. Sicuramente, quando si vede un calciatore provare il tiro è sempre un brivido per gli spettatori che già si immaginano la palla insaccarsi in rete.

Bene, scopriamo dunque la top 5 dei calciatori di Serie A hanno totalizzato il maggior numero di tiri in queste prime 29 giornate, evidenziando però anche la percentuale di tiro poi finita effettivamente nello specchio e da questo arrivare a quella realizzativa in base ai gol messi a segno dai diretti interessati. Risultato finale? Davvero sorprendente perchè la sfida è sempre tra Juventus e Napoli.

Dybala tira meno da fuori area ma segna di più

Aveva cominciato questa stagione al meglio. Sembrava essere effettivamente lui il calciatore della Juventus designato da Allegri, in questo campionato, ad essere il bomber della squadra. Poi invece un calo netto, l’infortunio e adesso il ritorno al gol, quelli pesanti che solo la ‘Joya’ riesce a realizzare, come quelli messi a segno dal numero #10 bianconero contro Tottenham e Lazio che sono valsi il passaggio del turno in Champions League e una grossa fetta di scudetto in vista della lotta al Napoli di Sarri.

Paulo Dybala ha totalizzato, in queste prime 29 giornate di campionato, una somma complessiva di 93 tiri totali di cui 37 in porta, con una percentuale pari al 40%, di cui 17 finiti in gol che mettono in evidenza poi, una percentuale realizzativa totale pari al 7%. E’ presente anche lui in questa speciale classifica, ma sicuramente non può stare tranquillo se alle sue spalle c’è un napoletano doc come Fabio Quagliarella.

La stagione di Quagliarella continua a brillare

Rigenerato completamente da Giampaolo, Fabio Quagliarella, a cui il tecnico ha praticamente consegnato una squadra giovane che si fonda soprattutto sui suoi gol, è presente anche lui in questa speciale classifica. L’acquisto estivo di Duvan Zapata in estate, ha consentito al bomber napoletano di poter sfruttare al meglio le sponde e gli spazi procurati dal colombiano che gli consentono spesso di accentrarsi al meglio e calciare in porta con il suo piede delicato.

in foto: La top 10 dei marcatori in Serie A (WhoScored)

Per il momento, i tiri totali dell’ex Napoli e Juventus, sono stati 93 di cui 40 finiti in porta per una percentuale pari al 43%. Da questa somma percentuale di tiri finiti nello specchio, i gol sono stati ben 17 per un risultato percentuale finale pari al 7%, davvero molto buono, ma neanche così esageratamente positivo. Ma ciò non toglie che comunque la stagione dell’attaccante blucerchiato sia stata a dir poco esaltante contribuendo in maniera netta a questa cavalcata incredibile verso l’Europa che sta provando la Samp.

Mertens è l’altro bomber del Napoli nella top 5

Ovviamente quando giochi nel ruolo di punta centrale e ti trovi ad essere uno dei bomber di Serie A ad aver effettuato il maggior numero di tiri in campionato, ci sono sempre tifosi che si aspettano tanto da te. Specie se sei uno che ha un tiro da paura capace di sradicare un albero, o meglio, una porta.

E’ il caso di Dries Mertens che in questa stagione al Napoli sta davvero facendo molto bene in termini di costanza in campo e di forma fisica. Un calciatore, l’ex Psv, capace di totalizzare un numero di tiri pari a 111 in 29 giornate di campionato.

E un totale di questi tiri, finiti poi in porta di 40 che vanno a formare una percentuale di tiro finito tra i legni della porta avversaria pari al 36%, tanti se si considera che poi è andato in rete per 17 volte. Per lui, la percentuale realizzativa in base ai tiri finiti nello specchio è dello 6%, nella media di questa top 5. Ma ciò non sminuisce assolutamente la sua incredibile stagione e il valore enorme di questo calciatore.

Il Napoli insegue il primato rappresentato da Insigne

Già, perchè questa classifica rispecchia in pieno la situazione in classifica per quanto riguarda le due squadre che stanno correndo in solitaria per la lotta scudetto. Il Napoli resta dietro ai bianconeri anche in questa top 5 e lo fa con uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Infatti, Lorenzo Insigne, in questa top 5 lo troviamo al primo posto, con la bellezza di 135 tiri, di cui 52 sono finiti in porta evidenziando una percentuale incredibile di efficacia di tiro nello specchio pari all’38%.

in foto: I protagonisti della top 5 evidenziati per numero di tiri finiti nello specchio (WhoScored)

Una percentuale che però in base ai gol realizzati, solo 7 in questo momento per il numero #24 del Napoli, lo porta ad un totale di percentuale realizzativa pari al 3%, meno dell’attaccante della Juventus e del collega belga. Certo, in base al campione di modalità di tiro scelta, Insigne risulta secondo soprattutto perchè quella da fuori area è una costante del suo modo di giocare, mentre Dybala solitamente è più propenso a cercare gli scambi fino all’interno dell’area di rigore. Una sfida davvero bellissima.

Dzeko croce e delizia di questa Roma firmata Di Francesco

La cura Di Francesco, se da un lato ha quindi ha dato dei risultati positivi alla Roma, non si può dire lo stesso per Dzeko che con il tecnico dei giallorossi, rispetto allo scorso anno, in cui il bosniaco era il finalizzatore principale delle azioni d’attacco, è cambiato molto. Oggi, l’ex City, di 124 tiri, ne ha visti finire 28 nello specchio che formano una percentuale di efficacia di tiro nella porta e non finiti fuori, del 22%.

Di questa percentuale, solo 13 sono stati i gol realizzati andando quindi a far emergere una media realizzativa pari al 3%, davvero molto molto bassa rispetto ai suoi colleghi d’attacco. Una somma di risultato finale che comunque lo fanno trovare al in una posizione ottimale in questa speciale classifica in base ai gol messi a segno in stagione e ai tiri totalizzati in stagione.