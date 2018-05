Lorenzo Insigne da oggi fa parte della ‘famiglia’ della Adidas. Il numero 24 del Napoli ha firmato un contratto con la casa tedesca, che ha deciso di puntare su di lui. Il ‘Magnifico’ entra a far parte di una squadra di fenomeni, che ha in Messi la punta di diamante. Il lancio della collaborazione è avvenuto con un video social postato sui canali Instagram del giocatore e della Adidas, che è il primo sponsor tecnico a siglare un accordo con il Napoli dell’era De Laurentiis che prevede la possibilità di utilizzare l’immagine di un giocatore.

Presentato e svelato sui social l’accordo a tra tra Insigne, la Adidas e il Napoli. Il presidente del club Aurelio De Laurentiis ha parlato con orgoglio dell’accordo e ha detto di sperare che un giorno magari il brand famoso per le sue tre strisce possa diventare uno degli sponsor degli azzurri:

Dopo quest’accordo Insigne giocherà con le Adidas X17+360 SPEED, uno dei prodotti di punta della casa tedesca progettata per i giocatori più veloci, questa scarpa assicura ineguagliabili livelli di controllo e garantisce stabilità nei cambi di direzione. Felice e soddisfatto il calciatore della nazionale:

Sono molto contento che insieme e grazie al Napoli abbia potuto legarmi ancora più saldamente a un brand così importante come Adidas, con un accordo di sponsorizzazione tecnica. Le scarpe Adidas sono per me preziose campagne di gioco. Ora potrò prestare la mia immagine al brand per campagne di marketing e comunicazione.