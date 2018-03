Primo tempo anonimo, ripresa migliore e poi la freddezza mostrata dal dischetto. Nel bene e nel male (ma le colpe non sono solo sue) Lorenzo Insigne si prende i riflettori dell'amichevole giocata dall'Italia contro l'Inghilterra: segna il gol del pareggio che evita l'ennesima scoppola, interrompe il digiuno degli Azzurri (374 minuti senza gonfiare la rete) e si rilancia in Nazionale. Non ha avuto dubbi nel prendersi la responsabilità – a pochi minuti dal triplice fischio – di battere dagli undici metri dopo un penalty assegnato dal Var e non direttamente dall'arbitro. "Me la vedo io", ha detto ai compagni di squadra. Jorginho annuisce, qualcun altro fa una smorfia ma non è quello il momento di mettere il muso. Il ‘magnifico' va sul dischetto e la piazza radente al palo, laddove Butland (proteso in tuffo) non può arrivare.

Quella rete ha un valore doppio, in particolare per il campionato che nel prossimo week-end riprende con il big match Juventus-Milan, pochi giorni prima della sfida di Champions (andata dei quarti di finale) con il Real Madrid e del recupero del derby di San Siro. Il Napoli, spettatore interessato, attende un passo falso della ‘vecchia signora': la squadra di Sarri è a -2 dalla vetta e sabato pomeriggio (ore 18) sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Insigne – che ha fatto gli straordinari in Nazionale – ci sarà, in Italia torna con entusiasmo e la consapevolezza di giocarsi il tutto per tutto per conquistare lo scudetto. Partenopei fuori dalle Coppe, l'unico obiettivo è il campionato e null'altro.