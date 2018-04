La Roma ha vinto in modo epico con il Barcellona e ha ottenuto una storica qualificazione per le semifinali di Champions League. I complimenti che sono arrivati da ogni angolo d’Italia e d’Europa sono più che meritati. Per i catalani la serata è stata disastrosa, la squadra di Valverde è parsa inerme, molle fisicamente, e anche mentalmente non è riuscita a lottare in nessun momento contro i giallorossi, che hanno azzannato per novanta minuti Messi e compagni. Quella dell’Olimpico potrebbe essere stata l’ultima partita in Champions per Iniesta che durante il match è stato ancora una volta profetico.

Il profeta Iniesta

Il Barcellona forte del 4-1 dell’andata forse ha sottovaluto un po’ l’impegno con la Roma e anche dopo aver incassato il gol di Dzeko (in avvio di partita) è parso abbastanza tranquillo, ma Iniesta non lo era e da grande uomo di calcio ha capito prima dei compagni di squadra che la piega che aveva preso il match era davvero brutta. Inquadrato dalle telecamere della ESPN, pochi secondi prima del secondo tempo, si è visto il centrocampista pluridecorato chiacchierare con Sergi Roberto e Umtiti nel tunnel degli spogliatoi e Don Andrés ai compagni dice: “Facendo quello che stiamo facendo, continuando così perderemo”. Aveva capito l’andazzo Iniesta, ma l’andazzo di quel match non è cambiato e anzi è peggiorato, i gol di De Rossi e Manolas hanno regalato una bellissima vittoria alla Roma.

Le colpe di Valverde

Dopo la partita Iniesta non si è nascosto e ha detto che quella con la Roma potrebbe essere la sua ultima volta in Champions con il Barcellona, la Cina lo aspetta. Poi chissà se un giorno l’uomo che regalò il Mondiale alla Spagna non si prenda la panchina dei catalani. Valverde è pesantemente sul banco degli imputati. Il Barcellona era senz’anima e lui ha effettuato il primo cambio all’81esimo, togliendo proprio Iniesta. Dopo il gol di Manolas sono entrati Alcacer e Dembélé, troppo tardi per cambiare l’esito di una partita che è già finita nella storia del Barcellona.