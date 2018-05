Si è fatto un gran parlare del "pasillo" che il Real Madrid avrebbe dovuto riservare al Barcellona fresco campione di Spagna e di un saluto ad Andres Iniesta, che a fine anno lascerà la Liga e si accaserà in Cina, ma, alla fine, sono stati fatti gli onori al numero 8 di Albacete in privato, senza grandi manifestazioni da parte di compagni di nazionale e avversari. Sergio Ramos, al termine della partita più seguita al mondo, ha chiesto al suo amico e compagno di nazionale la "camiseta" con il quale il fenomenale centrocampista ha disputato il suo ultimo Clasico. Dopo il bel gesto, il difensore ha voluto far vedere a tutti la maglietta regalatagli da Iniesta tramite i propri profili social: "Oltre a quello che è successo sul campo, quello di ieri sarà ricordato come il Clasico di Andres Iniesta, un vero classico. ci mancherai, amico".

Sulla maglia è apparsa anche una dedica da parte del centrocampista culé al compagno di nazionale e avversario di mille battaglie: "Per il mio compagno Sergio, per molti momenti vissuti insieme e per altri da avversari, grazie e buona fortuna". Un bellissimo messaggio per due che nelle sfide tra le due superpotenze non si sono mai risparmiati.

"Avrebbe avuto due Palloni d'Oro se si fosse stato chiamato Andresinho": belle parole di elogio di Sergio Ramos per Andrés Iniesta. Il capitano del Real Madrid non ha mai nascosto la sua ammirazione per il suo compagno nella rappresentativa e domenica si sono incontrati in quello che è stato l'ultimo Clasico di Iniesta. Alla fine dell'incontro i due si abbracciati, si sono scambiati le magliette e in una zona mista il difensore andaluso gli ha fatto di nuovo l'occhiolino: "È un peccato, un grande sta andando via. Lo seguiremo anche in Cina…".