Oramai il Giappone del calcio vive solo per Andres Iniesta. L'ex centrocampista del Barcellona è diventato subito un'autentica icona del Sol Levante, destando un incredibile entusiasmo tra gli appassionati di calcio con gli occhi a mandorla. E dopo le pagine sui giornali, i bagni di folla, i servizi televisivi, adesso arriva anche Iniesta formato manga.

"Don Andrés" non sembra avere confini in Giappone, per una notorietà che sta spopolando giorno dopo giorno. Dopo aver firmato il contratto con il Vissel Kobe Iniesta sta girando tutto il paese insieme agli emissari dello sponsor del suo nuovo club, Rakuten ottenendo un consenso popolare senza precedenti.

Don Andres come Holly e Benij. L'ex bandiera del Barcellona e capitano della Nazionale spagnola che sarà impegnata nei prossimi Mondiali in Russia, ha avuto un incontro a sorpresa con Yoichi Takahashi, il gigante del fumetto giapponese autore di Captain Tsubasa, noto da noi come Holly e Benji. Un manga che è un vero e proprio ‘must' del calcio animato che ha varcato i confini nipponici per espandersi in tutto il mondo.

Takahashi, l'Iniesta del fumetto. Takahashi ha voluto immortalare il campione spagnolo in un doppio disegno che è divenuto ben presto un pezzo d'autentica collezione: il primo ritratto lo vede protagonista con la storica maglia del Barcellona indossata per ben 22 anni mentre nella seconda rappresentazione veste la maglia del suo nuovo club Vissel Kobe.

In giro per il Giappone. Per Iniesta, all'indomani della firma con la sua nuova società di calcio, è iniziato un tour per il Hiappone. L'ex Barcellona ha visitato il quartier generale della ricca azienda di commercio elettronico Rakuten (il suo nuovo sponsor) ed è stato ospite nella partita di baseball fra gli Orix Buffaloes e le Tohoku Rakuten Golden Eagles.