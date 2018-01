Una buona e una cattiva notizia. Il Napoli le ha ricevute entrambe a Villa Stuart, laddove il professor Mariani ha dato il responso positivo per Milik e Ghoulam, consentendo all'attaccante e al difensore di tornare ad allenarsi in gruppo, e al tempo stesso ha sottoposto a visita la punta del Chievo Verona, Inglese (ma di proprietà degli azzurri), per un problema al ginocchio. Un consulto che – come rilanciato da Sky Sport nelle ultime notizie – il calciatore e la stessa società avrebbero richiesto per valutare le condizioni dell'articolazione ancora dolente dopo la botta rimediata nella sfida di campionato con il Benevento e le sollecitazioni prima della sosta.

Sembrava fosse solo una contusione ma il dolore non si è attenuato e allora, in via precauzionale, il club partenopeo ha deciso di sottoporre a controlli immediati il giocatore. Al termine della visita l'attaccante ha evitato le domande dei giornalisti e non ha voluto rilasciare dichiarazioni, nemmeno sul futuro immediato in chiave mercato: inizialmente considerato come alternativa numero uno a Milik – al punto che il Napoli aveva immaginato d'anticiparne l'arrivo nella sessione invernale – adesso è certo che Inglese resterà a Verona fino al termine della stagione. Il recupero dell'ex Ajax e la strategia degli azzurri che hanno virato con decisione su Verdi del Bologna ha raffreddato il trasferimento.

E' questa la news poco felice – le condizioni di Inglese, per il quale non è chiaro ancora se dovrà sottoporsi a operazione e quando – che fa da contraltare all'ottimismo e alla fiducia legati al ritorno in campo del polacco e dell'algerino. E' stato il responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor De Nicola, a chiarire che per entrambi è arrivato il via libera per il ritorno alla ripresa degli allenamenti in gruppo, quanto all'attività agonistica servirà attendere ancora un po'. Quando? L'obiettivo è averli a disposizione per la sfida di Europa League contro il Lipsia (15 e 22 febbraio).