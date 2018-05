Arrivato nella scorsa estate e dopo aver giocato poco più di trenta partite, John Terry ha deciso di lasciare l'Aston Villa. L'addio del 37enne difensore ex Chelsea, che aveva scelto di trasferirsi a Birmingham per vestire la maglia dei "Villans" dopo gli anni trascorsi a Londra, è stato annunciato dal club inglese ai propri tifosi con un comunicato publicato sul sito ufficiale.

Nella nota indirizzata a tutti i propri sostenitori, l'Aston Villa ha infatti salutato e ringraziato Terry: "Vogliamo mandare i nostri più sinceri ringraziamenti a John per lo sforzo e la professionalità che ha dimostrato – ha scritto la società di Birmingham – E' stato un vero leader in campo e nello spogliatoio e ha interpretato al meglio il ruolo di capitano. Ci auguriamo che ricordi con affetto il suo tempo passato con noi e gli auguriamo il meglio per la sua carriera".

Cina o Stati Uniti, il futuro di Terry

Ad un mese esatto dalla scadenza del suo contratto, che si sarebbe rinnovato automaticamente se fosse arrivata la promozione in Premier League, Terry si è dunque tolto la maglia dell'Aston Villa. A contribuire alla separazione, è stata l'ultima sconfitta contro il Fulham, che ha sancito la permanenza in Championship (la seconda serie inglese) del club di Villa Park. Ora la bandiera del Chelsea e della Nazionale dei "Tre Leoni" si trova davanti ad un bivio: smettere con il calcio o continuare.

La decisione verrà presa nei prossimi giorni, e non è detto che il difensore classe '80 decida di appendere le scarpette al chiodo. Secondo voci rilanciate dai tabloid britannici, Terry potrebbe infatti scendere nuovamente in campo a breve. Le indiscrezioni parlano di alcune offerte già in mano del giocatore, provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti.