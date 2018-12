Una tristissima notizia arriva dall'Inghilterra, dove un ragazzo di origini italiane Luca Campanaro che aveva solo 14 anni è morto in seguito a un incidente occorsogli durante una partita di calcio giocata a Hillingdon, non lontano da Londra. Luca giocava come portiere nella squadra giovanile del Bedgrove Dynamos di Aylesbury.

Questa di Luca Campanaro è davvero una tristissima storia. Giocava come portiere e secondo quanto riferiscono i media inglesi il ragazzo, orfano di madre, si era fatto male seriamente in uno scontro di gioco con un compagno di squadra. Lo scontro è stato molto violento e totalmente fortuito, il tragico scontro è avvenuto domenica scorsa nel corso di un match ufficiale. Luca viene subito portato al Royal Hospital di Londra, le sue condizioni sono serissime, il suo viaggio in elicottero è rapido, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.

Il padre, Americo Campanaro, nato anch'egli in Gran Bretagna ha ricordato l'amore per il calcio del figlio, ha detto che: "Il suo incidente non è stato colpa di nessuno, mi spiace per l'altro ragazzo coinvolto" e soprattutto ha dichiarato che gli organi di Luca sono stati donati. Tutta l'Inghilterra è rimasta colpita da questa drammatica vicenda e sul web è partita una raccolta di fondi, finora sono state raccolte 15mila sterline.