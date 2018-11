Joe Cole, ex calciatore di West Ham, Lille, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, Conventry City e Tampa Bay Rowdies ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista britannico ha compiuto 37 anni la scorsa settimana e in carriera ha messo a referto 716 presenze a livello professionistico e ha segnato 104 goal con le maglie dei sette club che ha vestito. Cole ha completato la sua carriera con Tampa Bay Rowdies nella United Soccer League e ora vorrebbe intraprendere la carriera di allenatore. Il calciatore nato a Paddington ha collezionato 56 presenze con la maglia della nazionale inglese e ha partecipato a tre Coppe del Mondo debuttando all'età di 19 anni dopo un inizio impressionante di carriera con il West Ham. In un comunicato ufficiale Joe Cole stamane ha annunciato il suo addio:

Dopo 20 anni come professionista, è giunto il momento per me di appendere gli scarpini. È stato un sogno diventato realtà. Qualunque cosa accadrà, spero che i prossimi due decenni siano speciali come lo sono stati i miei ultimi 20 anni di esperienza professionale, un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato durante il mio percorso.

Cole è entrato a far parte delle giovanili del West Ham all'età di otto anni e ha messo insieme 187 presenze, segnando 18 gol in due distinti periodi dal 1998 al 2003 e dal 2013-14. Il centrocampista ha fatto il suo debutto a 17 anni nel gennaio 1999 e diventando capitano prima di traslocare al Chelsea dopo la retrocessione degli Hammers dalla Premier League. Joe Cole ha vinto tutti i titoli nazionali durante il suo periodo con i Blues, contribuendo alla vittoria del primo campionato dopo 50 anni nel 2004/05 sotto la gestione di José Mourinho. Subito dopo è passato al Liverpool, dove ha raccolto solo 42 presenze e segnando cinque goal: nel periodo ai Reds va incluso anche il prestito in Ligue 1 al Lille, dove ha giocato al fianco di Eden Hazard.

Joe Cole ha fatto parte della cosiddetta "Generazione d'oro" dell'Inghilterra al fianco di David Beckham, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Michael Owen e Steven Gerrard, oltre a John Terry e Frank Lampard, che erano i suoi compagni di squadra al Chelsea. Nel comunicato ha aggiunto: