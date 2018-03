Inghilterra, la rivoluzione di Southgate: tanti esordienti per le sfide con Olanda e Italia

Tante novità nell’Inghilterra di Southgate che non ha chiamato per la prima volta Pope, Tarkowski e Mawson; e ha scelto anche Cook, Livermore, Gomez e Maguire. Kane è fuori per un problema alla caviglia.