Due allenatori esonerati al termine di una stessa partita. Non è avvenuto in Italia ma in Inghilterra, per la precisione nella Championship d'Oltremanica, l'equivalente della nostra Serie B. La notizia rilanciata dai tabloid ha avuto un certo clamore nonostante i riflettori siano tutti puntati sul ‘boxing day', il tradizionale appuntamento calcistico di Santo Stefano che vede la Premier protagonista assoluta. Il licenziamento simultaneo di due manager ha destato curiosità, chi sono i due tecnici finiti nel mirino e messi alla porta? Si tratta di Garry Monk e Carlos Carvalhal, entrambi sollevati dai rispettivi incarichi al termine della gara tra Middlesbrough e Sheffield Wednesday. Mai era capitato che due allenatori si ritrovassero senza panchina dopo essersi scontrati nella stessa gara.

Middlesbrough 9°, tecnico cacciato dopo una vittoria.

A Monk, ex tecnico dello Swansea, non stato sufficiente portare a casa il successo: il club ha deciso che andasse esonerato nel giorno di Natale dopo aver messo al sicuro appena 10 vittorie su 23 gare disputate: attualmente il Middlesbrough è al 9° posto a quota 35 punti in una zona di classifica anonima.

La sconfitta in casa fatale a Carvalhal.

Stessa sorte è toccata al tecnico rivale che sedeva sulla panchina dello Sheffield Wednesday anche se la sua situazione era peggiore. Sedicesima posizione in classifica, 6 vittorie su 23 gare giocate e un trend di rendimento scandito dalle palesi difficoltà in difesa (29 gol subiti) a fronte delle 27 marcature realizzate dall'attacco. Carlos Carvalhal, dopo due anni sulla panchina dello Wednesday, aveva una sola possibilità di salvarsi: doveva battere il Middlesbrough e proseguire nella striscia di risultati vincenti. Nulla da fare, il riscontro del campo ha dato ancora una volta torto al tecnico che era già reduce da 7 partite senza vittorie e 3 sconfitte di fila.